Земский фельдшер: семья молодых медиков устроилась на работу в тюменское село

Супруги Валерия Тулупова и Кайрат Эгембердиев пять лет назад приняли совместное решение — переехать из Омска. Программа «Земский фельдшер» стала для них приятным бонусом и помогла исполнить их желание. По словам медиков, они рады, что живут в Голышманово. В поселке есть все возможности для самореализации и необходимые условия для развития их ребенка.