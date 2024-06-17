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Posted 17 июня, 08:23

Published 17 июня, 08:23

Modified Сегодня, 00:38

Updated Сегодня, 00:38

Земский фельдшер: семья молодых медиков устроилась на работу в тюменское село

Земский фельдшер: семья молодых медиков устроилась на работу в тюменское село

17 июня 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney
Молодая семья фельдшеров в 2019 году переехала из Омска в Тюменскую область и по программе «Земский фельдшер» и устроилась на работу Голышмановскую больницу. О том, как программа подарила им новую жизнь, супруги поделились с пресс-службой регионального депздрава.
Фото: Информационный центр правительства ТО/телеграм

Супруги Валерия Тулупова и Кайрат Эгембердиев пять лет назад приняли совместное решение — переехать из Омска. Программа «Земский фельдшер» стала для них приятным бонусом и помогла исполнить их желание. По словам медиков, они рады, что живут в Голышманово. В поселке есть все возможности для самореализации и необходимые условия для развития их ребенка.

«За время работы в облбольнице № 11 Валерия выполнила уже 1 409 вызовов, а Кайрат — 2 655», — отметили в депздраве.

Отметим, что кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность. Так, в прошлом году, в областную больницу №11 Голышмановского городского округа устроились на работу два участковых терапевта, хирург и 12 медсестер.

«Приход новых специалистов позволит укрепить первичное звено здравоохранения и повысить уровень медицинской помощи, доступной жителям сельской местности», — прокомментировал главврач ОБ №11 Алексей Белов.
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