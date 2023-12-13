nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 05:17

Published 13 декабря, 05:17

Modified Сегодня, 02:15

Updated Сегодня, 02:15

Земский доктор: штат Голышмановской больницы пополнили три участковых терапевта

Земский доктор: штат Голышмановской больницы пополнили три участковых терапевта

13 декабря 2023, 05:17
Фото: Midjourney
В 2023 году в Голышмановский филиал областной больницы устроились три участковых терапевта — недавние выпускники вузов. Также штат медучреждения стал больше на 8 медсестер и медбратьев, и 5 фельдшеров. Они также получили дипломы в этом году, сообщает депздрав региона.
Фото: сайт правительства Тюменской области

В числе «новеньких» — участковый врач-терапевт Юлия Голомёдова, приехала в Тюменскую области после Алтайского государственного медуниверситета, который она закончила с красным дипломом.

Сейчас она ведет пациентов из Юргинского района — это более двух тысяч человек. На сегодня за плечами доктора уже 835 приёмов и несколько выездов на адрес пациентов.

«Работа участкового терапевта на селе требует широкого спектра навыков и знаний, так как мы часто сталкиваемся с различными заболеваниями и состояниями пациентов. Важно уметь работать в условиях ограниченных ресурсов и часто приходится принимать быстрые решения. Также важно быть готовым к долгосрочной работе с одним и тем же сообществом, учитывая его особенности и потребности», — рассказала Юлия Голомёдова.

Отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.

Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритете
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюмень тестирует новую систему в здравоохранении «Персональные медицинские помощники»Тюменская область вошла в топ регионов по развитию цифровой зрелости здравоохраненияВ Тюменской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Вчера, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Вчера, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Вчера, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Вчера, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Вчера, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Вчера, 08:14