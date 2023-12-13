Земский доктор: штат Голышмановской больницы пополнили три участковых терапевта

Posted 13 декабря, 05:17
Published 13 декабря, 05:17
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
В числе «новеньких» — участковый врач-терапевт Юлия Голомёдова, приехала в Тюменскую области после Алтайского государственного медуниверситета, который она закончила с красным дипломом.
Сейчас она ведет пациентов из Юргинского района — это более двух тысяч человек. На сегодня за плечами доктора уже 835 приёмов и несколько выездов на адрес пациентов.
«Работа участкового терапевта на селе требует широкого спектра навыков и знаний, так как мы часто сталкиваемся с различными заболеваниями и состояниями пациентов. Важно уметь работать в условиях ограниченных ресурсов и часто приходится принимать быстрые решения. Также важно быть готовым к долгосрочной работе с одним и тем же сообществом, учитывая его особенности и потребности», — рассказала Юлия Голомёдова.
Отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.