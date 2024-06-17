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Тюменцам предлагают «горящие авиабилеты» в Турцию

Тюменцам предлагают «горящие авиабилеты» в Турцию

17 июня 2024, 09:38
Фото: pinterest.com
Жителям Тюмени доступны авиабилеты по специальным ценам в Анталию. Об этом свидетельствуют сервисы онлайн-бронирования.

«Горячей предложение» действует на ближайшие даты вылета: 20, 21, 27 и 28 июня. Согласно открытым данным, рейс выполняет авиакомпания «Азур эйр». Стоимость перелета в одну сторону составит 6 784 рубля.

«Этот рейс является чартерным. Время в пути — 5 часов и 30 минут. У таких билетов время рейса и аэропорт вылета могут изменить за 1-2 дня до вылета, а сами билеты присылают пассажиру накануне выполнения рейса», — рассказали корреспонденту «Нашего города» в пресс-службе Aviasales.

Отметим, несмотря на привлекательную стоимость авиабилета, в нее уже включена услуга по перевозу ручной клади и багажа. Примечательно, что авиабилеты в Сочи на аналогичные даты стоят дороже.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам предлагают билеты в Дубай вдвое дешевле, чем в Сочи.

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