Тюменцам предлагают «горящие авиабилеты» в Турцию

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
«Горячей предложение» действует на ближайшие даты вылета: 20, 21, 27 и 28 июня. Согласно открытым данным, рейс выполняет авиакомпания «Азур эйр». Стоимость перелета в одну сторону составит 6 784 рубля.
«Этот рейс является чартерным. Время в пути — 5 часов и 30 минут. У таких билетов время рейса и аэропорт вылета могут изменить за 1-2 дня до вылета, а сами билеты присылают пассажиру накануне выполнения рейса», — рассказали корреспонденту «Нашего города» в пресс-службе Aviasales.
Отметим, несмотря на привлекательную стоимость авиабилета, в нее уже включена услуга по перевозу ручной клади и багажа. Примечательно, что авиабилеты в Сочи на аналогичные даты стоят дороже.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам предлагают билеты в Дубай вдвое дешевле, чем в Сочи.