Тюменцам предлагают авиабилеты в Дубай вдвое дешевле, чем в Сочи

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Так, перелет из Рощино в Объединенные Арабские Эмираты 27 мая на одного человека обойдется в 8,5 тысяч рублей. Это цена на одного пассажира, без учета багажа. Путешественнику придется сделать пересадку в Москве. Рейс выполняет авиакомпания «Победа».
Отметим, что на эту же дату билет компании Utair из Тюмени в Сочи обойдется в 12 тысяч рублей, с пересадкой в Москве и в 16 тысяч — за прямой перелет. Багаж также не включен в стоимость.
В пресс-службе авиакомпании «Победа» объяснили журналисту «Нашего города» дешевизну билетов в Дубай, проводимой акцией.
«Авиакомпания применяет в своей политике динамическое ценообразование. Сейчас на билеты в некоторые пункты назначения действует акция, в том числе, в Дубай. Жители Тюмени также могут воспользоваться скидками на перелет в Москву. Цены начинаются от 1999 рублей», — рассказали в авиакомпании.
Отмечается, что такие цены на внутренние и международные перелеты будут действовать с 23 по 27 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что самолет из Уфы экстренно сел в Тюмени.