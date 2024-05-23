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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Тюменцам предлагают авиабилеты в Дубай вдвое дешевле, чем в Сочи

Тюменцам предлагают авиабилеты в Дубай вдвое дешевле, чем в Сочи

23 мая 2024, 12:38
Фото: 1MI
Жителям Тюменской области доступны дешевые авиабилеты в Дубай. Об этом свидетельствуют сервисы онлайн-бронирования.
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Отдых

Так, перелет из Рощино в Объединенные Арабские Эмираты 27 мая на одного человека обойдется в 8,5 тысяч рублей. Это цена на одного пассажира, без учета багажа. Путешественнику придется сделать пересадку в Москве. Рейс выполняет авиакомпания «Победа».

Отметим, что на эту же дату билет компании Utair из Тюмени в Сочи обойдется в 12 тысяч рублей, с пересадкой в Москве и в 16 тысяч — за прямой перелет. Багаж также не включен в стоимость.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» объяснили журналисту «Нашего города» дешевизну билетов в Дубай, проводимой акцией.

«Авиакомпания применяет в своей политике динамическое ценообразование. Сейчас на билеты в некоторые пункты назначения действует акция, в том числе, в Дубай. Жители Тюмени также могут воспользоваться скидками на перелет в Москву. Цены начинаются от 1999 рублей», — рассказали в авиакомпании.

Отмечается, что такие цены на внутренние и международные перелеты будут действовать с 23 по 27 мая.

Ранее «Наш город» сообщал, что самолет из Уфы экстренно сел в Тюмени.

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