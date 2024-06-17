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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Полицейские ищут тюменца, который гулял ночью с музыкальной колонкой

Полицейские ищут тюменца, который гулял ночью с музыкальной колонкой

17 июня 2024, 14:55
Фото: pinterest.com
Тюменские полицейские ищут тюменца, который ночью гулял с огромной колонкой по центру областной столицы и слушал музыку. На него пожаловались жильцы домов по Дзержинского.

По сообщениям местных, они несколько часов звонили в полицию, чтобы правоохранители утихомирили молодого человека.

«Мы звонили очень много раз в полицию. И соседи звонили. С часу до четырех звонили и безрезультатно», — цитирует Neft местную жительниц
Видео: NEFT

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что проводят проверку. Ранее «Наш город» писал, что тюменцы ищут человека, который в одном из микрорайонов города потерял фаллоимитатор.

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