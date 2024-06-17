Полицейские ищут тюменца, который гулял ночью с музыкальной колонкой

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
По сообщениям местных, они несколько часов звонили в полицию, чтобы правоохранители утихомирили молодого человека.
«Мы звонили очень много раз в полицию. И соседи звонили. С часу до четырех звонили и безрезультатно», — цитирует Neft местную жительниц
В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что проводят проверку. Ранее «Наш город» писал, что тюменцы ищут человека, который в одном из микрорайонов города потерял фаллоимитатор.