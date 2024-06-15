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В Тюмени похоронят 34-летнего бойца, погибшего в зоне СВО

В Тюмени похоронят 34-летнего бойца, погибшего в зоне СВО

15 июня 2024, 07:43
Фото: 1MI
В Тюмени состоятся похороны 34-летнего уроженца Юрлы (Пермская область) Александра Зубарева, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Смертельное ранение военный получил при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в администрации Юрлинского муниципального района.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — отметили в мэрии.
Фото: Администрация Юрлинского муниципального округа

По словам сестры погибшего, похоронить его именно в Тюмени Александр просил ранее сам.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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