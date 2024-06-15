В Тюмени похоронят 34-летнего бойца, погибшего в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Смертельное ранение военный получил при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в администрации Юрлинского муниципального района.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — отметили в мэрии.
По словам сестры погибшего, похоронить его именно в Тюмени Александр просил ранее сам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе простились с погибшими в зоне СВО Игорем Путиловым и Александром Переминым. Похороны прошли в начале июня.