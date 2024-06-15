Часть тюменцев оставят без воды на 9 дней

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Под отключения попадут здания и жилые дома, расположенные по улицам Московский тракт, Карла Маркса, Декабристов, Куйбышева, Интернациональная, Федерации, Парковая, Новоселов, Ямская, Амурская, Восстания, Локомотивная, Клары Цеткин, Белинского, Таврическая, Бакинских Комиссаров, Пролетарская, Луначарского, Уральская, Флотская, Магнитогорская и т. д.
Напомним, второй этап опрессовочных работ был завершен в Тюмени в среду, 12 июня. Горячая вода отсутствовала с 3 июня у жителей домов в районе КПД. В этом году гидравлические испытания сетей будут проведены в семь этапов и завершатся 25 августа.