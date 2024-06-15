Часть тюменцев оставят без воды на 9 дней

Напомним, второй этап опрессовочных работ был завершен в Тюмени в среду, 12 июня. Горячая вода отсутствовала с 3 июня у жителей домов в районе КПД. В этом году гидравлические испытания сетей будут проведены в семь этапов и завершатся 25 августа.