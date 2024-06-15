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В Тюмени 17 июня стартует третий этап отключения горячей воды

Часть тюменцев оставят без воды на 9 дней

15 июня 2024, 07:15
Фото: 1MI

В Тюмени 17 июня стартует третий этап отключения горячей воды

Третий этап отпрессовочных работ стартует в Тюмени в понедельник, 17 июня. До 26 июня без горячего водоснабжения останутся жители Московского тракта и Дома обороны.

Под отключения попадут здания и жилые дома, расположенные по улицам Московский тракт, Карла Маркса, Декабристов, Куйбышева, Интернациональная, Федерации, Парковая, Новоселов, Ямская, Амурская, Восстания, Локомотивная, Клары Цеткин, Белинского, Таврическая, Бакинских Комиссаров, Пролетарская, Луначарского, Уральская, Флотская, Магнитогорская и т. д.

Напомним, второй этап опрессовочных работ был завершен в Тюмени в среду, 12 июня. Горячая вода отсутствовала с 3 июня у жителей домов в районе КПД. В этом году гидравлические испытания сетей будут проведены в семь этапов и завершатся 25 августа.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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