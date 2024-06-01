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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Тюмени 3 июня стартует второй этап отключения горячей воды

Второй этап опрессовок стартует в Тюмени. У кого отключат горячую воду?

1 июня 2024, 10:04
Фото: 1MI

В Тюмени 3 июня стартует второй этап отключения горячей воды

Второй этап опрессовочных работ стартует в Тюмени в понедельник, 3 июня. На девять дней, до 12 июня, горячую воду отключат в домах и зданиях, расположенных на КПД.

Под отключение попадут более 20 улиц: Пермякова, Энергетиков, Ткацкий проезд, Республики, Рижская, Текстильная, Тульская, Одесская, Парфенова, 50 лет ВЛКСМ, Севастопольская, А. Логунова, 30 лет Победы, Воровского, Котовского, Геологоразведчиков, Монтажников, Широтная, Олимпийская и другие.

Отметим, первый этап опрессовочных работ был проведен с 20 мая по 2 июня. Под отключение попали дома и здания, расположенные на Лесобазе, исторической части Тюмени и в Зареке.

В этом году гидравлические испытания на тюменских теплосетях будут проведены в семь этапов. Последний этап опрессовочных работ пройдет с 12 по 25 августа.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отключение воды#Горячая вода#Опрессовки
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