Второй этап опрессовок стартует в Тюмени. У кого отключат горячую воду?

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Под отключение попадут более 20 улиц: Пермякова, Энергетиков, Ткацкий проезд, Республики, Рижская, Текстильная, Тульская, Одесская, Парфенова, 50 лет ВЛКСМ, Севастопольская, А. Логунова, 30 лет Победы, Воровского, Котовского, Геологоразведчиков, Монтажников, Широтная, Олимпийская и другие.
Отметим, первый этап опрессовочных работ был проведен с 20 мая по 2 июня. Под отключение попали дома и здания, расположенные на Лесобазе, исторической части Тюмени и в Зареке.
В этом году гидравлические испытания на тюменских теплосетях будут проведены в семь этапов. Последний этап опрессовочных работ пройдет с 12 по 25 августа.