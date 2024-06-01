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Десять человек спасли огнеборцы во время пожара в тюменской многоэтажке

В Тюмени эвакуировали жителей многоэтажки. Что произошло?

1 июня 2024, 08:44
Фото: 1MI

Десять человек спасли огнеборцы во время пожара в тюменской многоэтажке

ЧП произошло сегодня утром в доме по улице Республики, 237. На первом этаже загорелась одна из квартир.

На место происшествия были направлены восемь единиц техники и 29 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Фото: МЧС
«Я с ребёнком на 8 этаже с другой стороны дома чуть не угорели. Никакой сигнализации нет, проснулась в 7:30 от шума. В коридоре уже много дыма было, никак не выйти, дым тянуло в квартиру. С балкона тоже валил дым. Звонила на 101, чтобы нас вывели. В итоге через 15 минут пришёл пожарный и сказал, что пожар потушили, сидите на балконе. Спасибо пожарным за их труд», — сообщила одна из жительниц дома.
«Спасибо большое МЧС за такую работу на Республики, 237. Я в пожаре потерял свою собаку — было очень много дыма, он вырвался и убежал. Моего питомца нашли спасатели на одном из этажей и вынесли на руках», — поблагодарил пожарных еще один житель эвакуированной многоэтажки.

Всего из опасной зоны было спасено 10 человек, ещё 10 эвакуировано.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 июня ночью в Исетском районе во время пожара в дачном доме погибли два человека. В настоящее время их личности устанавливаются.

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