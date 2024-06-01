Двое тюменцев погибли во время пожара на даче

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
На тушения огня были направлены три единицы техники и десять человек личного состава подразделений МЧС России и Противопожарной службы Тюменской области.
На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь охватил дачный дом по всей его площади. Общая площадь возгорания составила 24 квадратных метра. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших (их личности устанавливаются).
Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что 28 мая в деревне Копотилово Казанского района во время пожара в двухквартирном доме погибла женщина. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.