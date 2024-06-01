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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Тюменской области во время пожара даче погибли два человека

Двое тюменцев погибли во время пожара на даче

1 июня 2024, 03:28
Фото: 1MI

В Тюменской области во время пожара даче погибли два человека

Трагедия произошла в Исетском районе сегодня ночью. Сообщение о ЧП поступило в третьем часу ночи.

На тушения огня были направлены три единицы техники и десять человек личного состава подразделений МЧС России и Противопожарной службы Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь охватил дачный дом по всей его площади. Общая площадь возгорания составила 24 квадратных метра. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших (их личности устанавливаются).

Причина возникновения огня выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что 28 мая в деревне Копотилово Казанского района во время пожара в двухквартирном доме погибла женщина. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар
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