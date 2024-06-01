Кому в Тюмени готовы платить по 200 тысяч рублей в месяц?

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Такую информацию предоставили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру. Стоматологу-хирургу с опытом работы не менее 1 года в Тюмени готовы платить более 200 тысяч рублей. Работодатель предлагает график 2/2 с 8:00 до 20:00 и обещает бонусы в виде скидок на лечение в сети клиник врачу и его ближайшим родственникам.
Водителю автобетоносмесителя обещают заработную плату в размере около 200 тысяч рублей. Главное требование — опыт работы не менее 1 года и знание города. В обязанности будет входить доставка бетона.
Третье место по размеру заработной платы занял машинист автокрана. Сотруднику готовы платить 160 тысяч рублей ежемесячно.
Также более 100 тысяч рублей в Тюмени в июне предлагают механикам, доставщикам «СберМаркета», начальнику конструкторского бюро и директору рыбоводческого хозяйства, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области заработная плата сварщиков за год выросла до 129,5 тысячи рублей — на 16%. Одновременно с этим уровень спроса на представителей данной профессии увеличился на 11%.