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В топ-3 денежных вакансий июня в Тюмени вошли стоматолог и водитель

Кому в Тюмени готовы платить по 200 тысяч рублей в месяц?

1 июня 2024, 07:37
Фото: 1MI

В топ-3 денежных вакансий июня в Тюмени вошли стоматолог и водитель

В Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий июня. В перечень предложений с заработной платой более 150 тысяч рублей вошли стоматолог-хирург, водитель автобетоносмесителя, машинист автокрана.

Такую информацию предоставили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру. Стоматологу-хирургу с опытом работы не менее 1 года в Тюмени готовы платить более 200 тысяч рублей. Работодатель предлагает график 2/2 с 8:00 до 20:00 и обещает бонусы в виде скидок на лечение в сети клиник врачу и его ближайшим родственникам.

Водителю автобетоносмесителя обещают заработную плату в размере около 200 тысяч рублей. Главное требование — опыт работы не менее 1 года и знание города. В обязанности будет входить доставка бетона.

Третье место по размеру заработной платы занял машинист автокрана. Сотруднику готовы платить 160 тысяч рублей ежемесячно.

Также более 100 тысяч рублей в Тюмени в июне предлагают механикам, доставщикам «СберМаркета», начальнику конструкторского бюро и директору рыбоводческого хозяйства, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области заработная плата сварщиков за год выросла до 129,5 тысячи рублей — на 16%. Одновременно с этим уровень спроса на представителей данной профессии увеличился на 11%.

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