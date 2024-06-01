Кому в Тюмени готовы платить по 200 тысяч рублей в месяц?

Такую информацию предоставили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру. Стоматологу-хирургу с опытом работы не менее 1 года в Тюмени готовы платить более 200 тысяч рублей. Работодатель предлагает график 2/2 с 8:00 до 20:00 и обещает бонусы в виде скидок на лечение в сети клиник врачу и его ближайшим родственникам.