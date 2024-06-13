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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В Тюмени оштрафовали виновников природных пожаров

13 июня 2024, 11:12
Виновники природных пожаров привлечены к ответственности в Тюменской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Всего были оштрафованы 27 человек. Они признаны виновными в возгорании сухой растительности. Общая сума штрафов составила 255 тысяч рублей.

«Всего с начала пожароопасного сезона к административной ответственности привлечено 408 лиц, допустивших нарушения обязательных требований пожарной безопасности, на общую сумму штрафов более 4 400 000 рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты напомнили, что до 26 июня в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить открытый огонь и посещать леса.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцу отказали в возбуждении дела против экс-губернатора Югры Натальи Комаровой.

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