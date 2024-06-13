Тюменцу отказали в возбуждении дела против Натальи Комаровой. Рассказываем почему

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Рябцева возмутили слова Натальи Комаровой, назвавшую специальную военную операцию «войной» на встрече с жителями Нижневартовска. Он обратился с заявлением в полицию, правоохранители отказали в возбуждении дела.
«Мы не готовились к этой войне», — сказала в октябре 2023 года Комарова. Общественник отметил, что за подобное слово в контексте СВО, российские суды неоднократно выносили обвинительные вердикты.
Однако лингвистическое исследование видеозаписи со встречи экс-губернатора с жителями, эксперты не обнаружили нарушения закона.
Отметим, в судебном заседании допросили инспектора УМВД по Нижневартовску и специалиста, которая проводила лингвистическое исследование. Представители Комаровой, а также руководитель местного УМВД, подписавший отказ в возбуждении дела, в суд не явились.
«Жалобу оставить без удовлетворения», — озвучила судья Нижневартовского городского суда Татьяна Коваленко в своем решении.
Истец Юрий Рябцев заявил, что не исключает возможности обжаловать это решение в вышестоящем суде.
Ранее «Наш город» писал, что полиция отказалась наказывать главу ХМАО за дискредитацию ВС РФ.