nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Суд отклонил жалобу тюменца возбудить дело о дескридитации ВС против Комаровой

Тюменцу отказали в возбуждении дела против Натальи Комаровой. Рассказываем почему

13 июня 2024, 09:55
Фото: Егор /Тимофеев / nashgord.ru

Суд отклонил жалобу тюменца возбудить дело о дескридитации ВС против Комаровой

Нижневартовский городской суд (ХМАО) отклонил жалобу тюменского общественника Юрия Рябцева на отказ полицейских привлечь к административной ответственности бывшего губернатора Югры Наталью Комарову, сообщает корреспондент «Нашего города» из зала суда.
Сюжет
Суд

Рябцева возмутили слова Натальи Комаровой, назвавшую специальную военную операцию «войной» на встрече с жителями Нижневартовска. Он обратился с заявлением в полицию, правоохранители отказали в возбуждении дела.

«Мы не готовились к этой войне», — сказала в октябре 2023 года Комарова. Общественник отметил, что за подобное слово в контексте СВО, российские суды неоднократно выносили обвинительные вердикты.

Однако лингвистическое исследование видеозаписи со встречи экс-губернатора с жителями, эксперты не обнаружили нарушения закона.

Отметим, в судебном заседании допросили инспектора УМВД по Нижневартовску и специалиста, которая проводила лингвистическое исследование. Представители Комаровой, а также руководитель местного УМВД, подписавший отказ в возбуждении дела, в суд не явились.

«Жалобу оставить без удовлетворения», — озвучила судья Нижневартовского городского суда Татьяна Коваленко в своем решении.

Истец Юрий Рябцев заявил, что не исключает возможности обжаловать это решение в вышестоящем суде.

Ранее «Наш город» писал, что полиция отказалась наказывать главу ХМАО за дискредитацию ВС РФ.

Читайте также:
Участника СВО, избившего прохожего за желтые очки, освободили от уголовного наказанияВ Тюмени прокурора наказали за обыск в микрокредитной компанииВ тюменском селе погибшего бойца СВО проводили детским концертом
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Суд#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Тюменский суд
Подпишитесь
Доллар по 200? Что происходит с курсом доллара в Тюмени после новых санкций США
Сегодня, 09:24
В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре
Сегодня, 08:01
Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождях
Сегодня, 03:43
Накликал расстройство: школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за «хомяка»
Сегодня, 05:17
Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье
Сегодня, 05:48
Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы
Сегодня, 07:00
"