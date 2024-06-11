«Тренд все очевиднее»: тюменский миллионер предсказал снижение цен на «вторичку»

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Основатель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал снижение цен на «вторичку». Свои доводы он подкрепил результатами анализа стоимости вторичного жилья за период с января 2021 года по май 2024 года.
«Тренд на снижение все очевиднее», — подчеркнул Хусаинов.
На графике отмечено, что в мае средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке снизилась на 0,49%, хотя в марте и апреле отмечался рост цен на 2,94% и 0,57% соответственно.
При этом перед ростом также наблюдалось снижение — на 1,05% в январе и 0,32% в феврале. Хусаинов уверен, что цены продолжат падать и в следующих месяцах.
Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени продаются самые дорогие «вторички». Цены на такие квартиры достигают почти 60 миллионов рублей.