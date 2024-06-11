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Глава «Этажей» Ильдар Хусаинов предсказал снижение цен на вторичное жилье

«Тренд все очевиднее»: тюменский миллионер предсказал снижение цен на «вторичку»

11 июня 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney

Глава «Этажей» Ильдар Хусаинов предсказал снижение цен на вторичное жилье

Ильдар Хусаинов поделился результатами анализа цен на вторичном рынке жилья. Он отметил, что по итогам мая цена квадратного метра вторичного жилья немного снизилась.

Основатель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предсказал снижение цен на «вторичку». Свои доводы он подкрепил результатами анализа стоимости вторичного жилья за период с января 2021 года по май 2024 года.

«Тренд на снижение все очевиднее», — подчеркнул Хусаинов.
Фото: Ильдар Хусаинов / Телеграм

На графике отмечено, что в мае средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке снизилась на 0,49%, хотя в марте и апреле отмечался рост цен на 2,94% и 0,57% соответственно.

При этом перед ростом также наблюдалось снижение — на 1,05% в январе и 0,32% в феврале. Хусаинов уверен, что цены продолжат падать и в следующих месяцах.

Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени продаются самые дорогие «вторички». Цены на такие квартиры достигают почти 60 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Квартиры#Этажи#Ильдар хусаинов
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