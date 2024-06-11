Работают по чужим документам: в Тюмени в такси ездят водители, лишенные прав

В Тюменской области работают таксисты, лишенные прав

В Тюменской области увеличилось число таксистов, которые ездят без прав. От права управления транспортом они были отстранены за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал владелец одного из таксопарков.