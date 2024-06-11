nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Тюменской области работают таксисты, лишенные прав

Работают по чужим документам: в Тюмени в такси ездят водители, лишенные прав

11 июня 2024, 07:38
Фото: 1MI

В Тюменской области работают таксисты, лишенные прав

В Тюменской области увеличилось число таксистов, которые ездят без прав. От права управления транспортом они были отстранены за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал владелец одного из таксопарков.

По его словам, для того, чтобы подключиться к агрегатору, водители предоставляют чужие документы. На такие уловки таксисты идут по разным причинам.

«Зачастую так делают таксисты, которые по тем или иным причинам были лишены водительских удостоверений, а извоз являлся единственным источником доходов. Также часто подложные документы предоставляют мигранты — находят человека с правами, оформляют на него аккаунт и платят затем ему вознаграждение», — сообщил хозяин одного из таксопарков Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская таксистка, занимающаяся извозом 5 лет, рассказала о сложностях работы в такси и отношению пассажиров к женщине-водителю.

Читайте также:
Мало грибов, но много клещей: тюменцы готовятся к грибному сезону400 тонн подозрительной сельхозпродукции не пустили в Тюменскую область из КазахстанаВ правительстве Тюменской области произошло важное назначение
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Мигранты#Новости тюмени#Лишение прав#Нетрезвые водители#Такси
Подпишитесь
Крах или нормализация? Рынок недвижимости в Тюмени ждет серьезная перестройка
Сегодня, 06:14
Родителей тюменских школьников обязали платить за вход на вручение аттестатов
Вчера, 11:46
Штормить будет до утра: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень
Вчера, 04:47
Введут режим ЧС? Тура в Тюмени мелеет быстрее, чем ожидалось
Вчера, 06:29
Кража денег по фото! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюменской области
Вчера, 07:26
В России появится автодорога Тюмень — Краснодар
Вчера, 09:46
"