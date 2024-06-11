Работают по чужим документам: в Тюмени в такси ездят водители, лишенные прав

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По его словам, для того, чтобы подключиться к агрегатору, водители предоставляют чужие документы. На такие уловки таксисты идут по разным причинам.
«Зачастую так делают таксисты, которые по тем или иным причинам были лишены водительских удостоверений, а извоз являлся единственным источником доходов. Также часто подложные документы предоставляют мигранты — находят человека с правами, оформляют на него аккаунт и платят затем ему вознаграждение», — сообщил хозяин одного из таксопарков Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская таксистка, занимающаяся извозом 5 лет, рассказала о сложностях работы в такси и отношению пассажиров к женщине-водителю.