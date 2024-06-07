nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Тюменка в третий раз подряд родила двойню

Тюменка в третий раз подряд родила двойню

7 июня 2024, 13:41
Фото: телеграмм-канал Александра Моора
Жительница Тюмени в третий раз родила двойню. Ее беременность вели врачи перинатального центра.
Сюжет
Дети

Отмечается, что в семье матери детей двойни уже рождались. Поэтому для семьи Шишкановых это не стало неожиданностью.

«История действительно уникальная. Третья двойня подряд — такого на памяти врачей Тюменского перинатального центра, которые вели беременность многодетной мамы, ещё не было. Двойня — всегда риски, но всё прошло хорошо», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях.

Сейчас в семье семь детей: 6 девочек и 1 мальчик. Супруги отметили, что не бояться трудностей, которые могут стоять перед большой семьей.

Ранее «Наш город» сообщал, что участковый в Тобольске получил срок после вызова на скандал сожителей

Читайте также:
Радиус поисков пропавших детей из Тюмени увеличился до 20 кмВспышки неминуемы. Тюменцев призывают вакцинироваться от опасной инфекции«Хищник что-то защищал»: в районе пропажи детей из Тюмени заметили медведя
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Семья
Подпишитесь
Пройдено более 1000 километров: последние данные по поиску пропавших детей из Тюмени
Сегодня, 07:32
Цены на свежую клубнику в Тюмени выросли на 50%. Сколько стоит килограмм ягод?
Сегодня, 03:22
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
Сегодня, 07:29
«Разбил клиенту губу и смеялся»: таксистка рассказала о наглости тюменских водителей
Сегодня, 05:58
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
Сегодня, 01:00
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
Сегодня, 08:07
"