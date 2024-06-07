Тюменка в третий раз подряд родила двойню

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Отмечается, что в семье матери детей двойни уже рождались. Поэтому для семьи Шишкановых это не стало неожиданностью.
«История действительно уникальная. Третья двойня подряд — такого на памяти врачей Тюменского перинатального центра, которые вели беременность многодетной мамы, ещё не было. Двойня — всегда риски, но всё прошло хорошо», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях.
Сейчас в семье семь детей: 6 девочек и 1 мальчик. Супруги отметили, что не бояться трудностей, которые могут стоять перед большой семьей.
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