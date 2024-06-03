Владелец тюменского завода попал в топ-100 богатейших людей мира

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
По данным издания, уровень благосостояния Леонида Михельсона на 3 июня 2024 года оценивается в 25,3 миллиарда долларов. С начала года оно уменьшилось 2,19 миллиарда долларов.
Бизнесмен из Югры, бывший президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов занимает в рейтинге 63 место. Его состояние с начала года увеличилось на 2,78 миллиарда долларов и на данный момент составляет 27,4 миллиарда долларов.
Первые позиция рейтинга богатейших людей мира возглавляют французский бизнесмен-р, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (207 миллиардов долларов), основатель компании SpaceX, владелец Twitter, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla, основатель The Boring Compan Илон Маск (203 миллиарда долларов), основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, глава издательского дома The Washington Post Джефф Безос (199 миллиардов долларов).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области эксперты назвали топ-100 ссамых влиятельных персон региона. В тройку лидеров вошли полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор региона Александр Моор и руководитель управления ФСБ России по Тюменской области Владимир Овчинников.