Владелец тюменского завода попал в топ-100 богатейших людей мира

Бизнесмен из Югры, бывший президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов занимает в рейтинге 63 место. Его состояние с начала года увеличилось на 2,78 миллиарда долларов и на данный момент составляет 27,4 миллиарда долларов.