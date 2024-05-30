nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

К концу 2024 года в Тюмени достроят школу на 1100 мест

«В корпусах уже тепло»: В Тюмени строят новую школу

30 мая 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney

К концу 2024 года в Тюмени достроят школу на 1100 мест

В Тюмени на улице Ненецкой продолжается строительство школы на 1101 место. Конструктив здания полностью готов.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, сейчас подрядчик выполняет внешнюю и внутреннюю отделку, а также благоустраивает территорию.

«Мы начали отсыпать спортивное ядро, отсыпаем приямки, завершаем крыльца и спуски в подвал. Это что касается улицы. На 50% выполнен фасад третьего блока, и процентов на 30 готов фасад 1 блока», — рассказал начальник участка подрядной организации Андрей Попов.
Фото: ГУС ТО

В учебных корпусах тепло, в тестовом режиме запущена котельная. Смонтированы водопровод и канализация. В центральном блоке строители завершают черновую отделку. В учебных блоках выполнены стяжка и штукатурка, в коридорах уложена плитка. Подрядчики ведут монтаж дверей.

Отмечается, что завершить строительство планируют к концу 2024 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени обновят литературный бульвар.

Читайте также:
Пытка, а не экзамен! Тюменские родители выступили против ЕГЭ«Вгоняют в панику»: подростки из Тюмени пожаловались Мизулиной на ОГЭВ Тюменской области продают здания двух детсадов
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Новости тюмени
Подпишитесь
Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслана Кухарука?
Сегодня, 10:00
Свободное кресло! Кто, как и когда будет выберет нового мэра Тюмени?
Сегодня, 12:14
Минус 72 сантиметра! Уровень воды в Туре начал стремительно падать
Сегодня, 07:53
В Тюменской области изменится график выплат пенсий и пособий в июне 2024 года
Сегодня, 01:00
Почти втрое: разница в зарплатах учителей в Москве и Тюмени поставила новый рекорд
Сегодня, 09:15
Уровень Иртыша приближается к критической отметке, а Тура резко начала мелеть
Сегодня, 03:59
"