«В корпусах уже тепло»: В Тюмени строят новую школу

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, сейчас подрядчик выполняет внешнюю и внутреннюю отделку, а также благоустраивает территорию.
«Мы начали отсыпать спортивное ядро, отсыпаем приямки, завершаем крыльца и спуски в подвал. Это что касается улицы. На 50% выполнен фасад третьего блока, и процентов на 30 готов фасад 1 блока», — рассказал начальник участка подрядной организации Андрей Попов.
В учебных корпусах тепло, в тестовом режиме запущена котельная. Смонтированы водопровод и канализация. В центральном блоке строители завершают черновую отделку. В учебных блоках выполнены стяжка и штукатурка, в коридорах уложена плитка. Подрядчики ведут монтаж дверей.
Отмечается, что завершить строительство планируют к концу 2024 года.
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