«В корпусах уже тепло»: В Тюмени строят новую школу

В учебных корпусах тепло, в тестовом режиме запущена котельная. Смонтированы водопровод и канализация. В центральном блоке строители завершают черновую отделку. В учебных блоках выполнены стяжка и штукатурка, в коридорах уложена плитка. Подрядчики ведут монтаж дверей.