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Сотрудник медцентра из Тюмени месяц закидывал соседей фекалиями

Сотрудник медцентра из Тюмени месяц закидывал соседей фекалиями

29 мая 2024, 02:20
Фото: Изображение Midjourney
Представитель частной медицинской клиники в центре Тюмени на протяжении месяца кидал фекалии собак соседям, через забор жилого дома. Об этом рассказали сотрудники товарищества собственников жилья.

Как выяснилось позже, своеобразную войну против жильцов дома устроил из-за того, что они выкидывали отходы жизнедеятельности своих питомцев в мусорный контейнер клиники. Исходивший запах не нравился пациентам учреждения.

Мужчина, не дождавшись действий ТСЖ, которое обслуживает дом, решил действовать самостоятельно, пишет ura.ru. «Соседские войны» развернулись на улице Фабричной.

После того, как в дело вмешались компетентные органы, сотрудник медцентра извинился перед жителями, управой товарищества и участковым полиции. Коммунальщики заверили, что приняли все меры, чтобы ситуация не повторилась вновь.

Ранее «Наш город» писал, что Бастрыкин возобновил уголовное дело из-за разрушенного дома в Тюмени.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Экология#ЖКХ
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