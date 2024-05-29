Сотрудник медцентра из Тюмени месяц закидывал соседей фекалиями

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Как выяснилось позже, своеобразную войну против жильцов дома устроил из-за того, что они выкидывали отходы жизнедеятельности своих питомцев в мусорный контейнер клиники. Исходивший запах не нравился пациентам учреждения.
Мужчина, не дождавшись действий ТСЖ, которое обслуживает дом, решил действовать самостоятельно, пишет ura.ru. «Соседские войны» развернулись на улице Фабричной.
После того, как в дело вмешались компетентные органы, сотрудник медцентра извинился перед жителями, управой товарищества и участковым полиции. Коммунальщики заверили, что приняли все меры, чтобы ситуация не повторилась вновь.
Ранее «Наш город» писал, что Бастрыкин возобновил уголовное дело из-за разрушенного дома в Тюмени.