Экономика замкнутого цикла и экопросвещение. Что обсудили члены ОП в Тобольске?

«Спортивному» еще нет и года, но он уже обзавелся большим количеством постоянных посетителей. Многие приходят сюда сразу несколькими поколениями: дети, вместе с родителями, бабушками и дедушками. Гости этой площадки вдохновили Тюменское экологическое объединение и СИБУР на проведение областного конкурса «Экосемья», итоги которого будут объявлены на этой неделе.