Экономика замкнутого цикла и экопросвещение. Что обсудили члены ОП в Тобольске?

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Published Сегодня, 06:59
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В рамках визита региональной Общественной палаты в Тобольск прошло расширенное заседание комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию ОП ТО, посвященное развитию экономики замкнутого цикла и экологическому просвещению населения Тюменской области.
Экология сейчас, особенно в умах подрастающего поколения, — это какая-то модная штука, где можно красиво сказать: «Я сортирую отходы, я молодец». Но от моды нам нужно уходить. Чтобы это была постоянная привычка. Причем привычка во всем: от банального ремонта вещей до раздельного накопления отходов. Как сформировать эту привычку? На наш взгляд, к этому вопросу нужно подходить системно и комплексно: начиная с детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями, нужно последовательно формировать человека в этом ключе. Как в Тобольске, так и в Тюменской области, и в России в целом, — отметила начальник отдела информатизации в сфере обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Мария Коваленко.
Члены Общественной палаты посетили тобольский мусоросортировочный завод и городской полигон твердых бытовых отходов, который начал свою работу еще в 2008 году.
Тюменская область относится к тем немногим субъектам Российской Федерации, которые утвердили программу замкнутого цикла. Также наш регион первым реализовал комплексную систему обращения с отходами, позволяющую сортировать 100% ТКО: все три завода и мусороперегрузочная станция, построенные в рамках концессионного соглашения, введены в эксплуатацию. Теперь осталось дело за малым — реализовать полезные фракции. Это то, о чем сегодня идет речь в рамках экономики замкнутого цикла. Сейчас задача у Тюменской области и всей России найти способы дать вторую жизнь тем отходам и вторичным ресурсам, которые будут отобраны на заводах или собраны раздельно, — подчеркнула директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева.
Отметим, в настоящее время специалисты выполняют предпроектные и предварительные изыскательские работы для того, чтобы определить перечень и стоимость мероприятий необходимых для проведения реконструкции тобольского полигона.
Самой яркой точкой маршрута выездной комиссии стал экодом «Спортивный» — единственная площадка одноименного просветительского проекта в формате Open Space. Просветительская площадка расположена в новейшем Центре спортивной гимнастики, открытом с участием президента Владимира Путина в октябре 2023 года, и уникальным образом сочетает в себе сразу несколько важнейших национальных тем — семью, спорт и экологию.
«Спортивному» еще нет и года, но он уже обзавелся большим количеством постоянных посетителей. Многие приходят сюда сразу несколькими поколениями: дети, вместе с родителями, бабушками и дедушками. Гости этой площадки вдохновили Тюменское экологическое объединение и СИБУР на проведение областного конкурса «Экосемья», итоги которого будут объявлены на этой неделе.
Ранее NashGorod.ru сообщал о посещении депутатами Госдумы тюменского мусоросортировочного завода и экодома «Центральный».