Просветительский проект «Экодом» поможет тюменцам развеять экологические мифы

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Самая молодая площадка просветительского проекта «Экодом» является единственной в России, работающей в сельской местности. О том, с какими мифами расстаются уральцы после посещения экодомов, редакция NashGorod.ru узнала у руководителя экодома в селе Никольском Екатерины Штейнберг.
Нужно помнить, что бутылка, пластиковая или стеклянная, не окажется в лесу или океане, пока вы ее туда не бросите. Горы мусора не образуются сами по себе — это творение людей. Решение проблемы — повышение культуры обращения с отходами и развитие переработки вторсырья, — отметила Екатерина Штейнберг.
Наибольшее количество мифов, которым верят многие люди, связано с одним из самых распространенных вторичных ресурсов — пластиком. Его доля за последние годы в составе отходов приблизилась к 10%, заявила руководитель экодома. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.
Важно оценивать весь жизненный цикл товаров: от создания до использования и утилизации. Также необходимо учитывать сколько ресурсов требуется для их производства. Затраты полезных ресурсов на производство одного бумажного пакета в сотни раз больше, чем на пластиковый. Для создания бумажного аналога необходимы такие ресурсы, как вода, электроэнергия, кислород, целлюлоза, вырабатываемая из древесины. При этом бумажные пакеты зачастую непригодны для повторного применения, а вот пластиковый можно использовать десятки раз.
Однако самый экологичный вариант — авоськи или шопперы. Они многоразовые и при необходимости их можно зашить или постирать.
Покупатели часто встречают на полках в магазинах пластмассовые изделия с маркировками «эко», «organiс». Эта упаковка обычно спокойных зеленых цветов с природными принтами. Люди смело ее берут, не вникая в состав и маркировку, априори считая его экологичным, — поделилась Екатерина еще одним мифом с которым пришлось столкнуться.
Чаще всего — это всего лишь распространенный маркетинговый ход для увеличения продаж. У этого метода даже есть свое название «гринвошинг» — фальшивое экологическое позиционирование продукта или компании.
Но в России есть бренды, которые используют «эко» маркировки не для галочки. Например, существует маркировка «листок жизни» — единственная экомаркировка, признанная на международном уровне благодаря научному подходу к оценке продуктов, проектов и услуг на базе комплексного анализа жизненного цикла.
Изделия из пластика, если их просто выбросить, могут нанести вред природе. Они долго разлагаются, а во время этого процесса образуется микропластик, который легко переносится и вреден для живых организмов, в том числе, и для человека.
Миф состоит в том, что вред наносит не пластик сам по себе, а способ его утилизации. Посетители экодома с восхищением узнают, что он является удивительным вторичным ресурсом — его можно перерабатывать неоднократно. Мы показываем, как он может превращаться в разные полезные предметы. У нас в экодоме есть мастерская ресайклинга, где можно из пластмассы сделать сувенир. В видеотеке есть несколько фильмов, которые рассказывают, как это делают в промышленных масштабах. Важно правильно разбираться в маркировках и типах пластика, — пояснила Екатерина Штейнберг.
Запрет на пластик не станет панацеей в борьбе с загрязнением окружающей среды, потому что люди продолжат использовать стекло, бумагу или металлы, но уже в большем объеме. Иными словами, отходы не исчезнут.
Единственное решение — это использовать многоразовые предметы, либо, при отсутствии альтернативы, отдавать предпочтение перерабатываемым материалам. О том, какие отходы можно направить на вторичное использование в экодомах уральского просветительского проекта может узнать любой желающий.
Напомним, в октябре 2022 года начал работу первый в Тюменской области экодом «Гудвин». Открытие уникальной просветительской площадки состоялось по инициативе регионального оператора по обращению с отходами в Тюменской области ООО «ТЭО» при поддержке Правительства Тюменской области и компании «СИБУР».
В экодоме рады всем жителям и гостям Тюменской области — детям, взрослым, пенсионерам, экологически настроенной общественности и новичкам, которые еще только знакомятся с темой осознанного потребления ресурсов. Это пространство, где вам будет комфортно, уютно и интересно говорить об окружающей среде, стремиться к саморазвитию. Где будет возможность хорошо провести время, узнать новое, познакомиться с единомышленниками и реализовать свои творческие идеи. Здесь вы можете сделать свой выбор — просто мусор или вторсырье, — заявляет генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.
Важная задача экодома — научить жителей Тюменской области правилам раздельного сбора вторичного сырья, а затем организовать его прием. Гости могут принести и сдать в пункты приема экодомов такие фракции вторсырья, как бумага, картон, плёнка, металл, стекло, ПЭТ-бутылки, ПНД и ПВД флаконы и др. Количество фракций зависит от потребностей ближайших к каждому экодому переработчиков и будет увеличиваться по мере определения спроса.
В Тюмени планируют создать еще четыре подобные площадки. Также они появятся в Тобольске и Ишиме, заявила заместитель губернатора Лариса Теплоухова.
Культура раздельного сбора мусора у тюменцев действительно сформировалась. Запрос на это был. Акцию по сбору крышек и пластика реализуем в школах не первый год. У ребят всегда возникал вопрос о дальнейшей судьбе отходов. Сегодня у каждого жителя нашего города есть возможность подробнее узнать о вкладе не только в экологию, но и в создание новых продуктов, — считает глава Тюмени Руслан Кухарук.
В многофункциональных коворкингах работают экспериментальные мастерские ресайклинга. На площадках «экодомов» есть оборудование, которое демонстрирует этапы цикла переработки: от подготовки вторсырья до изготовления нового изделия. На мастер-классах можно самостоятельно переработать вроде бы ненужный мусор в интересную вещь, которая пригодится в быту или украсит интерьер.
В экодомах проходят экологические уроки, викторины, диспуты, встречи с экспертами, здесь можно поиграть в экологические настольные игры, почитать книги, задать вопросы. В рамках экскурсий каждый может узнать для себя что-то новое и развеять популярные мифы о сортировке вторичного сырья.