В Тюмень привезут уникальную православную реликвию

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Ее доставят в Тюмень 31 мая. Прикоснуться к ней будет возможно с 09:00 часов утра.
«Встреча образа состоится 31 мая в 9 часов у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Шествие образа по России началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца», — говорится в сообщении.
В соборе икона пробудет до вечера, 1июня. Ее постоянное месторасположение — Казанский собор в Северной столице.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области стартует программа празднования 80-летия региона.