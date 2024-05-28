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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Тюмень привезут уникальную православную реликвию

В Тюмень привезут уникальную православную реликвию

28 мая 2024, 17:05
Фото: 1MI
Жители Тюмени и гости областной столицы смогут увидеть икону Божией Матери, сообщает информационный центр правительства региона. Икона считается самой почитаемой православной реликвией.

Ее доставят в Тюмень 31 мая. Прикоснуться к ней будет возможно с 09:00 часов утра.

«Встреча образа состоится 31 мая в 9 часов у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Шествие образа по России началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца», — говорится в сообщении.

В соборе икона пробудет до вечера, 1июня. Ее постоянное месторасположение — Казанский собор в Северной столице.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области стартует программа празднования 80-летия региона.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Религия
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