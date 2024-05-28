Замгубернатора ЯНАО намерен стать депутатом тюменской облдумы

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
По данным политической партии, Мажаров победил на праймериз и примет участие в довыборах по Муравленковскому округу. Чиновнику сейчас 64 года.
Ранее Мажаров курировал департамент внешних связей правительство ЯНАО в команде экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Если северянин победит на выборах, которые пройдут в сентябре этого года, он станет уже вторым заместителем ЯНАО, прошедшем в тюменский региональный парламент. В 2021 году в законодательный орган прошла вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.
Отметим, место депутата Тюменской облдумы по Муравленковскому округу стало вакантным после назначения Владимира Пушкарева на пост сенатора.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вынесли приговор топ-менеджеру банка, похитившему полмиллиарда рублей