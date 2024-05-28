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Замгубернатора ЯНАО намерен стать депутатом тюменской облдумы

Замгубернатора ЯНАО намерен стать депутатом тюменской облдумы

28 мая 2024, 16:02
Фото: 1MI
Представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в ранге замгубернатора Александр Можаров намерен побороться за мандат депутата Тюменской областной Думы. Об этом свидетельствуют итоги предварительного голосования «Единой России».
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Выборы

По данным политической партии, Мажаров победил на праймериз и примет участие в довыборах по Муравленковскому округу. Чиновнику сейчас 64 года.

Ранее Мажаров курировал департамент внешних связей правительство ЯНАО в команде экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Если северянин победит на выборах, которые пройдут в сентябре этого года, он станет уже вторым заместителем ЯНАО, прошедшем в тюменский региональный парламент. В 2021 году в законодательный орган прошла вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.

Отметим, место депутата Тюменской облдумы по Муравленковскому округу стало вакантным после назначения Владимира Пушкарева на пост сенатора.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вынесли приговор топ-менеджеру банка, похитившему полмиллиарда рублей

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