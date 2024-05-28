Замгубернатора ЯНАО намерен стать депутатом тюменской облдумы

Ранее Мажаров курировал департамент внешних связей правительство ЯНАО в команде экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Если северянин победит на выборах, которые пройдут в сентябре этого года, он станет уже вторым заместителем ЯНАО, прошедшем в тюменский региональный парламент. В 2021 году в законодательный орган прошла вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.