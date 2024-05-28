Цены рухнут? Что ждет рынок недвижимости в Тюмени после отмены льготной ипотеки?

С 2020 года для россиян действовала льготная ипотека, которую продлевали уже несколько раз. Со временем условия ее использования ужесточались, в частности, до 30% вырос необходимый первоначальный взнос. Однако и с этим условием программа пользовалась спросом, завлекая покупателей выгодным процентом и позволяя купить новую квартиру при отсутствии такой финансовой возможности по выплате высокого ежемесячного платежа. Но стоит учесть, что эта и другие программы существенно разгоняли цены на рынке из-за чего оценить программу однозначно не так уже просто.