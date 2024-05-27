В Тюмени продолжаются работы по ремонту путепровода в районе Салаирского тракта

Posted 27 мая, 12:56
Published 27 мая, 12:56
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
При ремонте путепроводов необходимо заменить все слои до основания проезжей части моста:
Только после снятия всего «пирога» можно приступать к восстановлению основания проезжей части моста и укладыванию новых слоев.
«Сейчас выполняется приёмка выравнивающего слоя. Комиссия смотрит уклоны, дренажную систему. После приёмки данных работ мы сможем приступить к устройству слоя гидроизоляции», — пояснили в ведомстве.
Ограждение моста и водоотводная система также подлежат замене. Эти работы начнутся после открытия движения, которое запланировано на 4 июля. Через два дня после этой даты начнутся работы по ремонту путепровода в районе Казарово.
Напомним, в 2024 году также по нацпроекту запланирована реконструкция путепроводов через Туру у мкр. Метелёво и через реку Вагай рядом с селом Аромашево.
Днем ранее Тюменская Госавтоинспекция объявила об усилении профилактических мер на самых загруженных участках региональных и федеральных трасс.