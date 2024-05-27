nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 27 мая, 12:56

Published 27 мая, 12:56

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В Тюмени продолжаются работы по ремонту путепровода в районе Салаирского тракта

В Тюмени продолжаются работы по ремонту путепровода в районе Салаирского тракта

27 мая 2024, 12:56
Фото: 1MI
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на Обходе г. Тюмени выполняется ремонт путепровода в районе Салаирского тракта. Подрядчик уже демонтировал верхние слои дорожного покрытия и гидроизоляцию. На это у него ушло 10 дней, сообщает ГУС Тюменской области.

При ремонте путепроводов необходимо заменить все слои до основания проезжей части моста:

  • верхний слой асфальтобетона,
  • армированный защитный слой,
  • гидроизоляцию,
  • деформационные швы.

Только после снятия всего «пирога» можно приступать к восстановлению основания проезжей части моста и укладыванию новых слоев.

«Сейчас выполняется приёмка выравнивающего слоя. Комиссия смотрит уклоны, дренажную систему. После приёмки данных работ мы сможем приступить к устройству слоя гидроизоляции», — пояснили в ведомстве.

Ограждение моста и водоотводная система также подлежат замене. Эти работы начнутся после открытия движения, которое запланировано на 4 июля. Через два дня после этой даты начнутся работы по ремонту путепровода в районе Казарово.

Напомним, в 2024 году также по нацпроекту запланирована реконструкция путепроводов через Туру у мкр. Метелёво и через реку Вагай рядом с селом Аромашево.

Днем ранее Тюменская Госавтоинспекция объявила об усилении профилактических мер на самых загруженных участках региональных и федеральных трасс.

Летом тюменские инспекторы ГИБДД усилят профилактическую работу
Узнать подробнее
Читайте также:
На ремонт 28 дорог в Тюмени потратят 400 миллионов рублейВ Абатском районе по нацпроекту отремонтируют около 8 км дорогГУС Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, обновленных по нацпроекту
За пять лет в Тюменской области по нацпроекту отремонтировано 1134,5 км дорог
Узнать подробнее
Подпишитесь
Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть
Сегодня, 06:38
Носят ошейники и хвосты: в Тюмени неизвестный создал орден детей-животных
Сегодня, 04:21
Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени
Сегодня, 08:06
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
31 мая, 01:00
«Детский ор и рэп из Жигуля»: каково жить в одном из самых шумных районов Тюмени?
Сегодня, 07:45
Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка
31 мая, 14:52
"