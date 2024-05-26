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Posted 26 мая, 13:19

Published 26 мая, 13:19

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Летом тюменские инспекторы ГИБДД усилят профилактическую работу

Летом тюменские инспекторы ГИБДД усилят профилактическую работу

26 мая 2024, 13:19
Фото: 1MI
В преддверии периода летних отпусков сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по предупреждению ДТП на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Интенсивность движения по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск около Тобольска в настоящее время составляет уже свыше 9 тысяч автомобилей в сутки, по дороге Тюмень — Омск в районе Ишима почти 3 тысячи автомобилей. В ближайшее время отпускники увеличат эти цифры практически в три раза. Сотрудники ГИБДД стараются предупредить каждого из водителей о необходимости избегать опасных маневров и чаще отдыхать на трассах. Также в акции будут задействованы специалисты «Уралуправтодорора». Они вручат водителям памятки и листовки с напоминанием о ПДД.

«В преддверии лета провели ротацию камер на дорогах, увеличили число нарядов ДПС на наиболее интенсивных направлениях за счет экипажей специализированного взвода, выезжающих на самые аварийные участки для оказания помощи», — пояснил начальник областного главка ГИБДД Андрей Миллер.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

В Тюменской области борются за безопасность на дорогах
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