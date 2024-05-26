Летом тюменские инспекторы ГИБДД усилят профилактическую работу

Posted 26 мая, 13:19
Published 26 мая, 13:19
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Интенсивность движения по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск около Тобольска в настоящее время составляет уже свыше 9 тысяч автомобилей в сутки, по дороге Тюмень — Омск в районе Ишима почти 3 тысячи автомобилей. В ближайшее время отпускники увеличат эти цифры практически в три раза. Сотрудники ГИБДД стараются предупредить каждого из водителей о необходимости избегать опасных маневров и чаще отдыхать на трассах. Также в акции будут задействованы специалисты «Уралуправтодорора». Они вручат водителям памятки и листовки с напоминанием о ПДД.
«В преддверии лета провели ротацию камер на дорогах, увеличили число нарядов ДПС на наиболее интенсивных направлениях за счет экипажей специализированного взвода, выезжающих на самые аварийные участки для оказания помощи», — пояснил начальник областного главка ГИБДД Андрей Миллер.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.