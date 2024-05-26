Летом тюменские инспекторы ГИБДД усилят профилактическую работу

Интенсивность движения по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск около Тобольска в настоящее время составляет уже свыше 9 тысяч автомобилей в сутки, по дороге Тюмень — Омск в районе Ишима почти 3 тысячи автомобилей. В ближайшее время отпускники увеличат эти цифры практически в три раза. Сотрудники ГИБДД стараются предупредить каждого из водителей о необходимости избегать опасных маневров и чаще отдыхать на трассах. Также в акции будут задействованы специалисты «Уралуправтодорора». Они вручат водителям памятки и листовки с напоминанием о ПДД.