Азиатский бар откроют в центре Тюмени. Там будут подавать напитки с «шариками»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В новом баре помимо напитков, будут подавать японские рисовые десерты моти, корейские пончики и традиционные японские закуски онигири.
Средний чек составляет 500 рублей. В частности, стоимость напитков варьируется от 250 до 300 рублей за порцию объемом 500 мл, моти стоят в пределах 250 рублей, онигири — 150 рублей.
Когда состоится открытие пока неизвестно — в сервисе 2ГИС указано, что новый бал начнет работать в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом в здании, где ранее располагался бар «Ин Да Юса» начнет работать новый ночной клуб «Двор Культуры». В настоящее время заведение готовят к открытию.