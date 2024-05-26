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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В центре Тюмени откроется новое азиатское кафе

Азиатский бар откроют в центре Тюмени. Там будут подавать напитки с «шариками»

26 мая 2024, 06:43
Фото: тг-канал HARUCHA TEAM

В центре Тюмени откроется новое азиатское кафе

В центре Тюмени откроется еще одно азиатское заведение — бабл-ти бар Harucha. Кафе, специализирующееся приготовлении чая, кофейных и других напитков с тапиокой и джус-боллами, расположится на Орджоникидзе.

В новом баре помимо напитков, будут подавать японские рисовые десерты моти, корейские пончики и традиционные японские закуски онигири.

Средний чек составляет 500 рублей. В частности, стоимость напитков варьируется от 250 до 300 рублей за порцию объемом 500 мл, моти стоят в пределах 250 рублей, онигири — 150 рублей.

Когда состоится открытие пока неизвестно — в сервисе 2ГИС указано, что новый бал начнет работать в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом в здании, где ранее располагался бар «Ин Да Юса» начнет работать новый ночной клуб «Двор Культуры». В настоящее время заведение готовят к открытию.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Напитки#Кафе#Новости тюмени
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