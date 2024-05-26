Цены на персики и абрикосы взлетели в Тюмени в преддверии лета

По прогнозам представителя совета директоров ООО «Компания по реализации транспортных проектов „Трансинвест“ Дмитрия Смирнова, в перспективе стоимость данных фруктов и ягод увеличится еще на 3-5%. На подорожание окажут влияние расходы на транспортировку и борьбу с грибковыми заболеваниями вследствие обильных осадков в российских регионах. Также одной из причин роста цен станет падения урожая у основных поставщиков продукции — в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.