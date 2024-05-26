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В Тюмени на 15% подорожали абрикосы, персики и черешня

Цены на персики и абрикосы взлетели в Тюмени в преддверии лета

26 мая 2024, 06:07
Фото: 1MI

В Тюмени на 15% подорожали абрикосы, персики и черешня

В Тюмени выросли цены на абрикосы, персики и черешню. С начала года стоимость данных фруктов и ягод увеличилась на 15%. Такие данные предоставили аналитики «Едадил».

По информации экспертов, наибольший рост цен коснулся сушеных и консервированных фруктов — в среднем стоимость увеличилась на 30-31%.

Сегодня 800-граммовая банка консервированных персиков стоит в тюменских магазинах 200-300 рублей, 150-граммовая упаковка сушеных абрикосов — 100-200 рублей. Свежие абрикосы продают по 200-250 рублей за килограмм, килограмм свежих персиков стоит около 200 рублей, черешни — 750-860 рублей.

По прогнозам представителя совета директоров ООО «Компания по реализации транспортных проектов „Трансинвест“ Дмитрия Смирнова, в перспективе стоимость данных фруктов и ягод увеличится еще на 3-5%. На подорожание окажут влияние расходы на транспортировку и борьбу с грибковыми заболеваниями вследствие обильных осадков в российских регионах. Также одной из причин роста цен станет падения урожая у основных поставщиков продукции — в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.

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Что касается импортных фруктов, то их стоимость увеличится в течение года на 15% из-за таможенных сборов и проблем с логистикой, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года существенно увеличились цены на корнеплоды. Стоимость моркови возросла с 41 до 71 рубля, картофеля — с 27 до 76 рублей.

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