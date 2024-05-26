Цены на персики и абрикосы взлетели в Тюмени в преддверии лета

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По информации экспертов, наибольший рост цен коснулся сушеных и консервированных фруктов — в среднем стоимость увеличилась на 30-31%.
Сегодня 800-граммовая банка консервированных персиков стоит в тюменских магазинах 200-300 рублей, 150-граммовая упаковка сушеных абрикосов — 100-200 рублей. Свежие абрикосы продают по 200-250 рублей за килограмм, килограмм свежих персиков стоит около 200 рублей, черешни — 750-860 рублей.
По прогнозам представителя совета директоров ООО «Компания по реализации транспортных проектов „Трансинвест“ Дмитрия Смирнова, в перспективе стоимость данных фруктов и ягод увеличится еще на 3-5%. На подорожание окажут влияние расходы на транспортировку и борьбу с грибковыми заболеваниями вследствие обильных осадков в российских регионах. Также одной из причин роста цен станет падения урожая у основных поставщиков продукции — в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.
Что касается импортных фруктов, то их стоимость увеличится в течение года на 15% из-за таможенных сборов и проблем с логистикой, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года существенно увеличились цены на корнеплоды. Стоимость моркови возросла с 41 до 71 рубля, картофеля — с 27 до 76 рублей.