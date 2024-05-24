Ночной клуб с уникальным форматом откроют в Тюмени. В проект вложены миллионы рублей

Известно, что владельцем нового заведения является основатель петербургского «Двора Культуры» Алексей Миронов. По его словам, ночной клуб станет первым заведением в городе с уникальным форматом. Главной его изюминкой будет открытый двор, а также вечеринки с участием известных музыкантов, как российских, та и заграничных. Одновременно площадка клуба сможет вместить порядка 1 тысячи человек.