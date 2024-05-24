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На месте бара «Ин Да Юса» в Тюмени откроют новый ночной клуб

Ночной клуб с уникальным форматом откроют в Тюмени. В проект вложены миллионы рублей

24 мая 2024, 08:53

На месте бара «Ин Да Юса» в Тюмени откроют новый ночной клуб

Заведение расположится на месте закрывшегося популярного бара «Ин Да Юса» на Челюскинцев. По предварительным данным, работать клуб начнет в июле этого года.

Известно, что владельцем нового заведения является основатель петербургского «Двора Культуры» Алексей Миронов. По его словам, ночной клуб станет первым заведением в городе с уникальным форматом. Главной его изюминкой будет открытый двор, а также вечеринки с участием известных музыкантов, как российских, та и заграничных. Одновременно площадка клуба сможет вместить порядка 1 тысячи человек.

«Мы исследовали тюменский рынок. Здесь есть хорошие проекты, но они более нишевые и локальные. По факту, такого формата, как у нас, в городе нет. Мы полностью перевозим концепцию из Санкт-Петербурга с фирменным брендингом и наполнением, которое адаптируем под местную площадку», — сообщил Алексей Миронов РБК Тюмень.

В настоящее время новое ночное заведение готовится к открытию, идет набор персонала — штат сотрудников составит 50-70 человек.

По словам Миронова, в новый проект в Тюмени уже вложено десятки миллионов инвестиций.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в мае этого года откроется ресторан грузинской кухни «Гедонист» московского холдинга Hedonist Group.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ночной клуб
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