Ночной клуб с уникальным форматом откроют в Тюмени. В проект вложены миллионы рублей

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Известно, что владельцем нового заведения является основатель петербургского «Двора Культуры» Алексей Миронов. По его словам, ночной клуб станет первым заведением в городе с уникальным форматом. Главной его изюминкой будет открытый двор, а также вечеринки с участием известных музыкантов, как российских, та и заграничных. Одновременно площадка клуба сможет вместить порядка 1 тысячи человек.
«Мы исследовали тюменский рынок. Здесь есть хорошие проекты, но они более нишевые и локальные. По факту, такого формата, как у нас, в городе нет. Мы полностью перевозим концепцию из Санкт-Петербурга с фирменным брендингом и наполнением, которое адаптируем под местную площадку», — сообщил Алексей Миронов РБК Тюмень.
В настоящее время новое ночное заведение готовится к открытию, идет набор персонала — штат сотрудников составит 50-70 человек.
По словам Миронова, в новый проект в Тюмени уже вложено десятки миллионов инвестиций.
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