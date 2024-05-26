Пассажиры стали чаще летать в Тюмень бизнес-классом

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
При этом большая часть пассажиров, 47%, прилетает из Москвы. Также в топ-3 входят Санкт-Петербург и Новосибирск — перелеты оттуда занимают 19% и 12% бронирований соответственно.
О развитие бизнес-туризма в Тюменской области свидетельствуют не только данные авиаперевозок, но показатели загрузки отелей. В частности, в DoubleTree by Hilton Tyumen в минувшем году наблюдался рост гостей на 20%, в 2024 году — на 10%.
«Так как мы бизнес-отель, то и количество деловых мероприятий у нас превалирует — от небольших совещаний до крупных конференций и форумов. С прошлого года заметно смещение: если раньше подобные форматы не проходили в выходные дни, то сейчас эта тенденция меняется, и такие мероприятия проходят в субботу, воскресенье в том числе. Сферы компаний, которые проводят мероприятия, охватывают весь рынок — от нефтегазовых, банковских до фарм- и строительных компаний», — рассказала управляющая отелем Лейла Рустамова РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшее время стоимость авиабилетов может увеличиться на 10-15%. Причиной подорожания станет традиционный сезонный рост спроса на авиаперевозки.