nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Пассажиры стали чаще на 30% летать в Тюмень бизнес-классом

Пассажиры стали чаще летать в Тюмень бизнес-классом

26 мая 2024, 04:28
Фото: 1MI

Пассажиры стали чаще на 30% летать в Тюмень бизнес-классом

Авиапассажиры стали чаще покупать билеты бизнес-класса на рейсы до Тюмени. По данным аналитиков Smartway, этот показатель увеличился в 2023 году на 33,6% по сравнению с 2022 годом.

При этом большая часть пассажиров, 47%, прилетает из Москвы. Также в топ-3 входят Санкт-Петербург и Новосибирск — перелеты оттуда занимают 19% и 12% бронирований соответственно.

О развитие бизнес-туризма в Тюменской области свидетельствуют не только данные авиаперевозок, но показатели загрузки отелей. В частности, в DoubleTree by Hilton Tyumen в минувшем году наблюдался рост гостей на 20%, в 2024 году — на 10%.

«Так как мы бизнес-отель, то и количество деловых мероприятий у нас превалирует — от небольших совещаний до крупных конференций и форумов. С прошлого года заметно смещение: если раньше подобные форматы не проходили в выходные дни, то сейчас эта тенденция меняется, и такие мероприятия проходят в субботу, воскресенье в том числе. Сферы компаний, которые проводят мероприятия, охватывают весь рынок — от нефтегазовых, банковских до фарм- и строительных компаний», — рассказала управляющая отелем Лейла Рустамова РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшее время стоимость авиабилетов может увеличиться на 10-15%. Причиной подорожания станет традиционный сезонный рост спроса на авиаперевозки.

Читайте также:
Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает растиТура вновь начала мелеть? Что происходит с тюменской рекойШтормовое предупреждение объявили в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Авиабилеты#Авиаперевозки#Авиаперелеты
Подпишитесь
Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается
24 мая, 03:31
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
24 мая, 04:41
Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон
24 мая, 01:00
«Ничего не знаем»: В Тюменской области без объяснения причин исчез важный автобус
24 мая, 11:27
Сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы? Пора себя проверить
24 мая, 11:18
Уже не аквапарк: из-за расширения бизнеса «ЛетоЛето» сменило название
24 мая, 03:53
"