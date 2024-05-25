В тюменских селах появятся новые многофункциональные детские площадки

Напомним, в течение последних пяти лет по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» приведены в порядок 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом году в регионе планируется благоустроить еще семь объектов — пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме.