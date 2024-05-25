В тюменских селах появятся новые многофункциональные детские площадки

Posted 25 мая, 13:23
Published 25 мая, 13:23
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
Проекты предложены инициативными группами и будут реализованы на средства районного и местного бюджетов, предпринимателей и местных жителей.
Так, игровая площадка для детей всех возрастов появится на улице Береговой в поселке Винзили. Кроме игровых конструкций здесь установят футбольные ворота. По предварительной оценке площадкой смогут пользоваться порядка пяти тысяч жителей.
В селе Червишево планируется обновить и дополнительно озеленить площадку на улице Строителей.
В Горьковке под создание многофункциональной зоны отдых выделен участок на улице Садовой. Здесь будут предусмотрены зоны для детей, спорта и тихого отдыха в окружении зелени.
В деревне Молчанова, где проживают 300 человек, также появится современная игровая площадка. Авторы проекта отмечают, что она станет хорошим подспорьем для физического и эмоционального развития местных ребят. Новую площадку оборудуют на улице Приозерной уже к осени.
Напомним, в течение последних пяти лет по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» приведены в порядок 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом году в регионе планируется благоустроить еще семь объектов — пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме.