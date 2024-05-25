nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 25 мая, 13:23

Published 25 мая, 13:23

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

В тюменских селах появятся новые многофункциональные детские площадки

В тюменских селах появятся новые многофункциональные детские площадки

25 мая 2024, 13:23
Фото: 1MI
Продолжаются работы по благоустройству Тюменского района. В этом году в муниципалитете построят детские многофункциональные площадки для детей и подростков в четырех населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проекты предложены инициативными группами и будут реализованы на средства районного и местного бюджетов, предпринимателей и местных жителей.

Так, игровая площадка для детей всех возрастов появится на улице Береговой в поселке Винзили. Кроме игровых конструкций здесь установят футбольные ворота. По предварительной оценке площадкой смогут пользоваться порядка пяти тысяч жителей.

В селе Червишево планируется обновить и дополнительно озеленить площадку на улице Строителей.

Фото: сайт правительства Тюменской области

В Горьковке под создание многофункциональной зоны отдых выделен участок на улице Садовой. Здесь будут предусмотрены зоны для детей, спорта и тихого отдыха в окружении зелени.

В деревне Молчанова, где проживают 300 человек, также появится современная игровая площадка. Авторы проекта отмечают, что она станет хорошим подспорьем для физического и эмоционального развития местных ребят. Новую площадку оборудуют на улице Приозерной уже к осени.

Напомним, в течение последних пяти лет по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» приведены в порядок 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. В этом году в регионе планируется благоустроить еще семь объектов — пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме.

Не уступает Москве: тюменский сквер включили в реестр лучших практик благоустройства
Узнать подробнее
Читайте также:
Программа «Земский работник культуры» привлечет в тюменские села больше специалистовТюменская область поделилась опытом реализации программы «Капитаны бизнеса»Тюменский губернатор предложил направлять на работу в села специалистов старше 40 лет
Работать в Тюменском районе стало безопаснее
Узнать подробнее
Подпишитесь
Вода в Иртыше прибывает, Тура продолжает мелеть
1 июня, 04:11
Без жары и с дождями: синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета в Тюмени
1 июня, 12:04
Самые шумные места в Тюмени назвали в Роспотребнадзоре
1 июня, 11:51
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
31 мая, 01:00
Правда или ложь? Проверьте свои знания и интуицию в тесте об окружающем мире
31 мая, 05:34
Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка
31 мая, 14:52
"