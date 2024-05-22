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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Из тюменских магазинов «Жизньмарт» убирают еду после сообщений об отравлениях

Из тюменских магазинов «Жизньмарт» убирают еду после сообщений об отравлениях

22 мая 2024, 09:56
Фото: 1MI
В Тюмени в магазинах «Жизньмарт» начали перепроверять и убирать продукты.

Напомним, что в Екатеринбурге поступило 18 жалоб на магазин из-за отравлений, разгорелся скандал.

Сотрудница магазина на Советской в Тюмени рассказала, что за последние две недели работники убирали с прилавков шаурму и драники из-за отравлений в Екатеринбурге.

В магазине также хотят сократить сроки годности некоторых блюд по типу суши и онигири, пишет телеграм-канал «Темы Тюмени».

Неизвестно, будет ли Роспотребнадзор проводить проверку в тюменской сети магазинов.

Ранее «Наш город» писал, что выпускник ТИУ возглавил федеральную сеть магазинов.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Роспотребнадзор#Еда#Отравление#Отравления#Пищевое отравление
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