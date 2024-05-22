Из тюменских магазинов «Жизньмарт» убирают еду после сообщений об отравлениях

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Напомним, что в Екатеринбурге поступило 18 жалоб на магазин из-за отравлений, разгорелся скандал.
Сотрудница магазина на Советской в Тюмени рассказала, что за последние две недели работники убирали с прилавков шаурму и драники из-за отравлений в Екатеринбурге.
В магазине также хотят сократить сроки годности некоторых блюд по типу суши и онигири, пишет телеграм-канал «Темы Тюмени».
Неизвестно, будет ли Роспотребнадзор проводить проверку в тюменской сети магазинов.
Ранее «Наш город» писал, что выпускник ТИУ возглавил федеральную сеть магазинов.