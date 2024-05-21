«Работала больше 50 лет»: вместо легендарной пельменной в Тюмени откроется кафе

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Об открытии нового заведения на Республики свидетельствует вывеска о скором открытии. Точные даты начала работы, впрочем, как и меню точки общественного питания, пока неизвестны.
Сейчас владельцы заняты поиском персонала. Как сообщает «Повестка», кафе принадлежит предпринимателю из Ханты-Мансийского автономного округа.
В марте «Наш город» сообщал, что средний чек в закрывшимся заведении составлял 130-160 рублей, что в сегодняшних реалиях очень экономично.