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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

На месте знаменитой пельменной в центре Тюмени откроют новое кафе

«Работала больше 50 лет»: вместо легендарной пельменной в Тюмени откроется кафе

21 мая 2024, 17:26
Фото: 1MI

На месте знаменитой пельменной в центре Тюмени откроют новое кафе

На улице Республики, в центре Тюмени откроется новое кафе «Тарабаринъ». Оно займет помещение легендарной пельменной, которая работала в областной столице более пятидесяти лет.

Об открытии нового заведения на Республики свидетельствует вывеска о скором открытии. Точные даты начала работы, впрочем, как и меню точки общественного питания, пока неизвестны.

Сейчас владельцы заняты поиском персонала. Как сообщает «Повестка», кафе принадлежит предпринимателю из Ханты-Мансийского автономного округа.

В марте «Наш город» сообщал, что средний чек в закрывшимся заведении составлял 130-160 рублей, что в сегодняшних реалиях очень экономично.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Еда
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