В тюменском селе поставят памятник Герою Советского Союза Анвару Калиеву

Posted 16 мая, 12:23
Published 16 мая, 12:23
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Мнение односельчан озвучила Александру Моору Савия Калиева.
«Герой Советского Союза Анвар Калиев — уроженец нашей деревни. Отсюда он ушел на фронт. Имя героя носят улицы в Тюмени и Ярково, а также Тарханская средняя школа. Мы очень хотим, чтобы в деревне был мемориал Анвару Калиеву и другим нашим героям, чтобы наши дети, внуки и правнуки чтили память о них», — пояснила тюменка.
Александр Моор поддержал инициативу жителей деревни. Место для памятника выделено. Глава региона поручил завершить работы по установке мемориала и благоустройству прилегающей территории до 1 октября 2024 года.
Кроме того, по итогам личного приема губернатор дал указание в срок до 1 октября 2024 года установить новую станцию очистки воды в селе Абалак Тобольского района. Старая станция в летнее время уже не справляется с возросшей нагрузкой.