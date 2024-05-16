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Posted 16 мая, 12:23

Published 16 мая, 12:23

Modified Сегодня, 20:07

Updated Сегодня, 20:07

В тюменском селе поставят памятник Герою Советского Союза Анвару Калиеву

В тюменском селе поставят памятник Герою Советского Союза Анвару Калиеву

16 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI
В деревне Тарханы Ярковского района будет установлен мемориал Герою Советского Союза Анвару Калиеву и другим участникам Великой Отечественной войны. Об этом губернатора Тюменской области попросили местные жители, обратившиеся к нему на личный прием.

Мнение односельчан озвучила Александру Моору Савия Калиева.

«Герой Советского Союза Анвар Калиев — уроженец нашей деревни. Отсюда он ушел на фронт. Имя героя носят улицы в Тюмени и Ярково, а также Тарханская средняя школа. Мы очень хотим, чтобы в деревне был мемориал Анвару Калиеву и другим нашим героям, чтобы наши дети, внуки и правнуки чтили память о них», — пояснила тюменка.

Александр Моор поддержал инициативу жителей деревни. Место для памятника выделено. Глава региона поручил завершить работы по установке мемориала и благоустройству прилегающей территории до 1 октября 2024 года.

Кроме того, по итогам личного приема губернатор дал указание в срок до 1 октября 2024 года установить новую станцию очистки воды в селе Абалак Тобольского района. Старая станция в летнее время уже не справляется с возросшей нагрузкой.

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