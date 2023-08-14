В течение 10 лет на термальные курорты Тюмени потратят 50 млрд рублей

На данный момент на территории Тюменской области действует 21 термальный комплекс, объединенный в два больших кластера. Первый находится в районе Червишевского тракта (Медгород, санатории «Сибирь», «Тараскуль» и другие), второй располагается в долине реки Туры (включает «Кулига парк», «Аван», «Верхний бор» и другие), пишет Коммерсант.