В течение 10 лет на термальные курорты Тюмени потратят 50 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В Тюменской области на улучшение инфраструктуры термальных источников за 10 лет планируют потратить порядка 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.
По его словам, в настоящее время разрабатывает мастер-план. Он будет готов в течение ближайшего года.
«Наша задача — не только развить новые объекты, но и соединить действующие с существующей инфраструктурой. Например, медицинский город тоже может быть потребителем термальных историй», — подчеркнул Пантелеев.
Финансировать проект чиновники планируют из средств федерального и регионального бюджета, а также за счет инвесторов.
На данный момент на территории Тюменской области действует 21 термальный комплекс, объединенный в два больших кластера. Первый находится в районе Червишевского тракта (Медгород, санатории «Сибирь», «Тараскуль» и другие), второй располагается в долине реки Туры (включает «Кулига парк», «Аван», «Верхний бор» и другие), пишет Коммерсант.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят два новых термальных комплекса с саунами и SPA до конца 2025 года. Инвестор для реализации проекта уже найден.