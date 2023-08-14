nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В течение 10 лет на термальные курорты Тюмени потратят 50 млрд рублей

В течение 10 лет на термальные курорты Тюмени потратят 50 млрд рублей

14 августа 2023, 07:13
Фото: Горячий Источник Тюменский
Средства намерены привлечь из федерального бюджета.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области на улучшение инфраструктуры термальных источников за 10 лет планируют потратить порядка 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

По его словам, в настоящее время разрабатывает мастер-план. Он будет готов в течение ближайшего года.

«Наша задача — не только развить новые объекты, но и соединить действующие с существующей инфраструктурой. Например, медицинский город тоже может быть потребителем термальных историй», — подчеркнул Пантелеев.

Финансировать проект чиновники планируют из средств федерального и регионального бюджета, а также за счет инвесторов.

На данный момент на территории Тюменской области действует 21 термальный комплекс, объединенный в два больших кластера. Первый находится в районе Червишевского тракта (Медгород, санатории «Сибирь», «Тараскуль» и другие), второй располагается в долине реки Туры (включает «Кулига парк», «Аван», «Верхний бор» и другие), пишет Коммерсант.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят два новых термальных комплекса с саунами и SPA до конца 2025 года. Инвестор для реализации проекта уже найден.

Читайте также:
9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменцаВ тюменском селе сутки ищут пропавшего 89-летнего пенсионераВ Тюмени за одну съемную квартиру конкурируют до 30 человек
#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Горячий источник#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Льгота военных действий: как абитуриенты с спецквотой СВО штурмуют вузы Тюмени
Сегодня, 01:00
Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок
Сегодня, 07:28
В Тюмени осенью вырастут цены на сигареты, кофе и лекарства
Сегодня, 03:37
Доллар по 100. Тюменца пора закупаться впрок?
Сегодня, 08:09
Тюменские таксисты готовятся к серии забастовок
Сегодня, 03:57
«Новые люди» помогают тюменским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
Сегодня, 07:07