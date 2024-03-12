Александр Моор: новую поликлинику в Ишиме планируется сдать весной 2026 года

В этом году в Тюменской области начнется строительство еще двух объектов здравоохранения. Уже определена подрядная организация, который возведет стационарное отделение Областной клинической психиатрической больницы в поселке Винзили Тюменского района. Также в планах объявить конкурс на поиск подрядчика для возведения филиала поликлиники областной больницы № 19. Это медучреждение в поселке Богандинском Тюменского района, рассчитанное на 240 посещений в смену, будет построено по программе модернизации первичного медицинского звена в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.