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Posted 12 марта, 12:45

Published 12 марта, 12:45

Modified Сегодня, 00:51

Updated Сегодня, 00:51

Александр Моор: новую поликлинику в Ишиме планируется сдать весной 2026 года

Александр Моор: новую поликлинику в Ишиме планируется сдать весной 2026 года

12 марта 2024, 12:45
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Завершить строительство поликлиники в Ишиме на 600 посещений в смену планируется весной 2026 года.сегодня подрядчик приступил к подготовке площадки под новое здание. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В прошлом году, когда был с рабочей поездкой в Ишиме, местные жители обозначили одну из главных проблем: городу необходимо новое современное здание поликлиники областной больницы № 4. Разные отделения медицинского учреждения сейчас разбросаны по нескольким адресам. По итогам поездки поручил включить в проект областного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы. Контракт заключен. В ближайшее время начнется процесс подготовки строительной площадки к заливке фундамента», — рассказал глава региона.

В просторное современное здание переедут поликлиники № 1, № 3, женская консультация, терапевтическое отделение. А еще здесь найдется место и для взрослой стоматологической поликлиники, и для детской. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

В этом году в Тюменской области начнется строительство еще двух объектов здравоохранения. Уже определена подрядная организация, который возведет стационарное отделение Областной клинической психиатрической больницы в поселке Винзили Тюменского района. Также в планах объявить конкурс на поиск подрядчика для возведения филиала поликлиники областной больницы № 19. Это медучреждение в поселке Богандинском Тюменского района, рассчитанное на 240 посещений в смену, будет построено по программе модернизации первичного медицинского звена в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

Построенный по этой же программе фельдшерско-акушерский пункт в поселке Центральном Заводоуковского городского округа уже начал работу. В модульном здании есть кабинеты для приема и осмотра взрослых и детей, процедурная, комфортная зона ожидания.

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