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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Власти призывают жителей Вагайского района эвакуироваться

«Собирайте документы и вещи»: жителей тюменского села начало топить

16 мая 2024, 14:33
Фото: Изображение Midjourney

Власти призывают жителей Вагайского района эвакуироваться

Вода продолжает прибывать в село Большой Карагай Вагайского района. Власти призвали местных жителей собрать вещи, документы и эвакуироваться.

К землякам обратился глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

«Мы предпринимаем все меры для защиты домов, однако, водная стихия непредсказуема. Еще раз обращаюсь к вам, земляки! Вода продолжает прибывать. Соберите все документы, вещи. Нами предоставлен транспорт для переезда в безопасное место. Прошу вас не рисковать», — сказал он.

В селе Дубровное развернут пункт временного размещения. Сейчас в нем находится 13 человек, в том числе двое детей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Большом Карагае прорвало дамбу, существует угроза подтопления других населенных пунктов.

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