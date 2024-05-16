«Собирайте документы и вещи»: жителей тюменского села начало топить

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
К землякам обратился глава Вагайского района Сергей Сидоренко.
«Мы предпринимаем все меры для защиты домов, однако, водная стихия непредсказуема. Еще раз обращаюсь к вам, земляки! Вода продолжает прибывать. Соберите все документы, вещи. Нами предоставлен транспорт для переезда в безопасное место. Прошу вас не рисковать», — сказал он.
В селе Дубровное развернут пункт временного размещения. Сейчас в нем находится 13 человек, в том числе двое детей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Большом Карагае прорвало дамбу, существует угроза подтопления других населенных пунктов.