nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В тюменском селе Большой Карагай началась эвакуация из-за паводка

Паводок продолжается: в Большом Карагае может залить жилые дома

16 мая 2024, 09:40
Фото: 1MI

В тюменском селе Большой Карагай началась эвакуация из-за паводка

Паводок в Тюменской области сместился в Вагайский район. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, река Иртыш в границах населенного пункта прибавляет по 20 сантиметров на протяжении пяти дней. В селе зафиксирован перелив через защитные сооружения.

Отмечается, что в населенном пункте усилена группировка сил и средств. Александр Моор обсудил паводковую ситуацию на заседании оперативного штаба.

«Детей, пожилых и маломобильных граждан из возможной зоны подтопления эвакуировали заранее. Домашние животные и скот перемещены в безопасное место», — заключил губернатор.

Ранее «Наш город» писал, что уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться. За последние сутки вода в районе Ялуторовска поднялась еще на 4 сантиметра — до отметки 739 сантиметров выше нуля поста.

Читайте также:
Паводковую эстафету перехватил Тобол: что происходит с реками Тюменской областиТобол еще себя покажет. Когда закончатся паводки в Тюменской области?Казахстан без зерна? Паводки в регионе могут вызвать сельскохозяйственный кризис
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Река#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Вода в Иртыше продолжает интенсивно прибывать. Рост за сутки — 10 см
Сегодня, 04:02
Урезали зарплаты: известна причина массового увольнения тюменский врачей
Сегодня, 05:21
Тюменский футболист угодил в скандал с дракой на базе отдыха в Красноярске
Сегодня, 08:36
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
Сегодня, 03:00
«Я не пудель в сварочных ботинках»: тюменка судится с главой села из-за оскорблений
Сегодня, 07:36
«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень
Вчера, 09:49
"