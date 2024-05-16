Паводок продолжается: в Большом Карагае может залить жилые дома

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По словам главы региона, река Иртыш в границах населенного пункта прибавляет по 20 сантиметров на протяжении пяти дней. В селе зафиксирован перелив через защитные сооружения.
Отмечается, что в населенном пункте усилена группировка сил и средств. Александр Моор обсудил паводковую ситуацию на заседании оперативного штаба.
«Детей, пожилых и маломобильных граждан из возможной зоны подтопления эвакуировали заранее. Домашние животные и скот перемещены в безопасное место», — заключил губернатор.
Ранее «Наш город» писал, что уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться. За последние сутки вода в районе Ялуторовска поднялась еще на 4 сантиметра — до отметки 739 сантиметров выше нуля поста.