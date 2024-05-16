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Posted 16 мая, 05:31

Published 16 мая, 05:31

Modified Сегодня, 01:50

Updated Сегодня, 01:50

Путепровод на Обходе Тюмени отремонтируют в два этапа

Путепровод на Обходе Тюмени отремонтируют в два этапа

16 мая 2024, 05:31
Фото: 1MI
Подрядная организация приступает к ремонту путепровода на Обходе г. Тюмени в районе Верхнего Бора. Об этом накануне сообщили в Главном управлении строительства региона, предупредив, что на время работ по данному участку можно будет проехать только со стороны Верхнего Бора.

Ремонт будет выполнен в два этапа. Сначала отремонтируют правую полосу путепровода, затем — левую. Снять ограничение движения планируют к началу августа. Работы, не требующие перекрытия полос, завершат до конца сентября.

Работы по обновлению верхнего слоя, гидроизоляции и выравнивающего слоя инженерного сооружения начнутся 16 мая.

Ремонт путепровода в составе транспортной развязки в двух уровнях км 16+430 а/ д «Обход г. Тюмени» в Тюменском районе выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году благодаря нацпроекту будет выполнен ремонт путепровода возле мкр. Березняковский и моста через р. Туру в районе Метелëво на внешнем радиусе ТКАД

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