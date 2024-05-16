Путепровод на Обходе Тюмени отремонтируют в два этапа

Posted 16 мая, 05:31
Published 16 мая, 05:31
Modified Сегодня, 01:50
Updated Сегодня, 01:50
Ремонт будет выполнен в два этапа. Сначала отремонтируют правую полосу путепровода, затем — левую. Снять ограничение движения планируют к началу августа. Работы, не требующие перекрытия полос, завершат до конца сентября.
Работы по обновлению верхнего слоя, гидроизоляции и выравнивающего слоя инженерного сооружения начнутся 16 мая.
Ремонт путепровода в составе транспортной развязки в двух уровнях км 16+430 а/ д «Обход г. Тюмени» в Тюменском районе выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году благодаря нацпроекту будет выполнен ремонт путепровода возле мкр. Березняковский и моста через р. Туру в районе Метелëво на внешнем радиусе ТКАД