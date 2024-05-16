Путепровод на Обходе Тюмени отремонтируют в два этапа

Подрядная организация приступает к ремонту путепровода на Обходе г. Тюмени в районе Верхнего Бора. Об этом накануне сообщили в Главном управлении строительства региона, предупредив, что на время работ по данному участку можно будет проехать только со стороны Верхнего Бора.

Ремонт будет выполнен в два этапа. Сначала отремонтируют правую полосу путепровода, затем — левую. Снять ограничение движения планируют к началу августа. Работы, не требующие перекрытия полос, завершат до конца сентября. Работы по обновлению верхнего слоя, гидроизоляции и выравнивающего слоя инженерного сооружения начнутся 16 мая. Ремонт путепровода в составе транспортной развязки в двух уровнях км 16+430 а/ д «Обход г. Тюмени» в Тюменском районе выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году благодаря нацпроекту будет выполнен ремонт путепровода возле мкр. Березняковский и моста через р. Туру в районе Метелëво на внешнем радиусе ТКАД