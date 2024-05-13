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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

Эксперты рассказали, чем опасна «мышиная лихорадка»

Смерть между грядок: тюменским дачникам рассказали, чем опасна «мышиная лихорадка»

13 мая 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, чем опасна «мышиная лихорадка»

«Мышиная лихорадка» передается тремя способами. Первые симптомы этой болезни похожи на симптомы многих других заболеваний.

Риск заболевания «мышиной лихорадкой» значительно возрастает с началом дачного сезона. Более точное название этой болезни — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В чем ее особенность — рассказал телеканал «Саратов 24».

Как и где можно заразиться?

Основной источник инфекции — грызуны. При этом, больной человек не опасен для других людей. Это заболевание передается тремя способами:

  • Аэрогенный — вдыхание пыли, зараженной выделениями мышей и крыс;
  • Алиментарный — употребление воды и пищи, загрязненной выделениями грызунов;
  • Контактный — контакт поврежденной кожи и слизистой с экскрементами больных грызунов или их слюной в результате укуса.

Чаще всего люди заражаются «мышиной лихорадкой» при вдыхании пыли во время уборки дома или в подсобных помещениях.

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Первые симптомы

Симптомы «мышиной лихорадки» схожи с симптомами многих других заболеваний. В их числе:

  • Резкое повышение температуры тела до 40 градусов;
  • Головная боль, озноб, ломота в теле;
  • Боль в горле, воспаление лимфоузлов.

Позже появляются:

  • Боль в глазах, снижение остроты зрения;
  • Боли в животе и пояснице;
  • Сыпь в виде мелких пятен, которая группируется полосами, похожими на удар хлыстом.

В тяжелых случаях возможен летальный исход.

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Рекомендации дачникам

В начале дачного сезона нужно:

  • Проветрить дом;
  • Провести влажную уборку с использованием бытовой химии;
  • Помыть посуду и обдать ее кипятком;
  • Мягкий инвентарь несколько часов подержать на солнце.

При уборке нужно пользоваться респиратором, перчатками и одеждой, предназначенной для уборки. Продукты следует хранить в плотно закрытых емкостях, а фрукты и овощи — тщательно мыть перед едой.

Ранее «Наш город» рассказал, как прийти в себя после майских праздников. По словам психолога, это нужно делать постепенно.

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