Смерть между грядок: тюменским дачникам рассказали, чем опасна «мышиная лихорадка»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Риск заболевания «мышиной лихорадкой» значительно возрастает с началом дачного сезона. Более точное название этой болезни — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В чем ее особенность — рассказал телеканал «Саратов 24».
Основной источник инфекции — грызуны. При этом, больной человек не опасен для других людей. Это заболевание передается тремя способами:
Чаще всего люди заражаются «мышиной лихорадкой» при вдыхании пыли во время уборки дома или в подсобных помещениях.
Симптомы «мышиной лихорадки» схожи с симптомами многих других заболеваний. В их числе:
Позже появляются:
В тяжелых случаях возможен летальный исход.
В начале дачного сезона нужно:
При уборке нужно пользоваться респиратором, перчатками и одеждой, предназначенной для уборки. Продукты следует хранить в плотно закрытых емкостях, а фрукты и овощи — тщательно мыть перед едой.
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