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Posted 12 мая, 12:07

Published 12 мая, 12:07

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

В Голышманово капитально отремонтируют поликлинику ОБ №11

В Голышманово капитально отремонтируют поликлинику ОБ №11

12 мая 2024, 12:07
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжается масштабная модернизация медицинского комплекса. Так, по нацпроекту «Здравоохранение» в Голышманово преобразится поликлиника областной больницы №11, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Капитальный ремонт идет здесь полным ходом. К слову, он не влияет на работу специалистов: врачи временно переехали в другие помещения. Сохранились условия для прохождения профосмотров: людям не приходится переходить из здания в здание.

Капремонт предполагает проведение работ на первом этаже, монтаж фасада и замену кровли, а также ремонт инфекционного отделения. В обновленных помещениях установят современное оборудование.

«Это только начало модернизации всего медицинского комплекса в поселке Голышманово. Уже готов проект ремонта второго этажа поликлиники, разрабатывается документация для выполнения работ в стационаре», — пояснил главврач ОБ №11 Алексей Белов.

Первый этап реконструкции поликлиники планируют завершить в 2025 году.

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