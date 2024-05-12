В Голышманово капитально отремонтируют поликлинику ОБ №11

Posted 12 мая, 12:07
Published 12 мая, 12:07
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Капитальный ремонт идет здесь полным ходом. К слову, он не влияет на работу специалистов: врачи временно переехали в другие помещения. Сохранились условия для прохождения профосмотров: людям не приходится переходить из здания в здание.
Капремонт предполагает проведение работ на первом этаже, монтаж фасада и замену кровли, а также ремонт инфекционного отделения. В обновленных помещениях установят современное оборудование.
«Это только начало модернизации всего медицинского комплекса в поселке Голышманово. Уже готов проект ремонта второго этажа поликлиники, разрабатывается документация для выполнения работ в стационаре», — пояснил главврач ОБ №11 Алексей Белов.
Первый этап реконструкции поликлиники планируют завершить в 2025 году.