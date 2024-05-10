Тюмень зальет водой: в регионе объявлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В течение дня ожидаются осадки в виде кратковременного дождя, +10…+15 днем, до +3…+8 в ночные часы.
В воскресенье, 12 мая, на юге региона потеплеет днем до +16…+21, в течение дня ожидаются дожди, местами пройдут грозы и град. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +8…+13.
Первый день новой рабочей недели солнечной погодой тюменцев не порадует — в течение дня будут идти ливневые дожди (в Тюмени ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков), в отдельных районах ожидается мокрый снег, град, гроза. Температура воздуха в этот день составит +10…+15, местами до +20. Ветер будет дуть с порывами до 20 м/с.