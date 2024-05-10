Тюмень зальет водой: в регионе объявлено штормовое предупреждение

Первый день новой рабочей недели солнечной погодой тюменцев не порадует — в течение дня будут идти ливневые дожди (в Тюмени ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков), в отдельных районах ожидается мокрый снег, град, гроза. Температура воздуха в этот день составит +10…+15, местами до +20. Ветер будет дуть с порывами до 20 м/с.