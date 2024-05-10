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В Тюмени на набережной состоится общегородской выпускной для школьников

Выпускники станцуют на набережной Туры вальс

10 мая 2024, 10:17
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени на набережной состоится общегородской выпускной для школьников

В конце июня в Тюмени пройдёт традиционное мероприятие «Вальс на набережной». По предварительны данным, школьный вальс состоится 20 июня на набережной реки Тура.

В администрации Тюмени сообщили, что выпускники уже начали подготовку к мероприятию — репетируют танец под руководством профессиональных тренеров, пишет 72.RU.

Отметим, что «Вальс на набережной» в Тюмени проходит с 2012 года. Мероприятие было отменено во время пандемии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации — в 2020 и 2021 году.

В минувшем году общегородское мероприятие было перенесено на несколько дней из-за непогоды. Участие в акции год назад приняли более 600 тюменских выпускников.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в апреле завершилась досрочная сдала ЕГЭ — экзамены выпускники сдавали с 22 марта по 22 апреля. Всего в этом году ЕГЭ в регионе будут сдавать 12,5 тысячи школьников.

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