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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

В Тюмени первую черешню продают за 10 тысяч рублей

В Тюмени первую черешню продают за 10 тысяч рублей

7 мая 2024, 11:49
Фото: 1MI
С наступлением весны на полках магазинов появляется все больше разновидностей фруктов и ягод. Первый урожай ягод в областной столице можно приобрести по внушительному прайсу.

Так, к примеру, первую черешню на местном рынке предлагают купить за 10 тысяч рублей. Получается, что за порцию в 100 граммов придется выложить тысячу рублей.

К слову, в сетевых магазинах Тюмени черешня пока не появилась, зато есть свежая клубника, за которую тоже просят немало.

За 200 граммов ягод придется заплатить от 140 до 350 рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени девушка пришла в кофейню с конем.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Ягоды#Цены#Черешня
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