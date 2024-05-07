В Тюмени первую черешню продают за 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Так, к примеру, первую черешню на местном рынке предлагают купить за 10 тысяч рублей. Получается, что за порцию в 100 граммов придется выложить тысячу рублей.
К слову, в сетевых магазинах Тюмени черешня пока не появилась, зато есть свежая клубника, за которую тоже просят немало.
За 200 граммов ягод придется заплатить от 140 до 350 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени девушка пришла в кофейню с конем.