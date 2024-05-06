Аренда дач за год подорожала в Тюмени

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Updated Сегодня, 02:48
Аренда дач в Тюмени за год подорожала на 10-20%, сейчас она составляет в среднем 10-30 тысяч рублей в месяц. В первую очередь, это связано с высокой ипотечной ставкой, из-за которой подорожала аренда всех видов жилья, рассказала руководитель отдела аренды АН «Сова» Ярослава Шестакова РБК Тюмень.
«Серьезно подорожали стройматериалы. Строиться самому или купить дом стало дороже, поэтому и рынок аренды дачных домов реагирует повышением цены на растущий спрос. Также сыграли роль рост цен на зарубежные туры и некоторые ограничения внутрироссийских прямых перелетов, в том числе на южных направлениях. Еще одним фактором повышения цен стал рост стоимости обслуживания загородных домов и участков», — пояснил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
По мнению экспертов, долгосрочная аренда выгоднее посуточной. При том, что на данный момент дачу в Тюменской области можно арендовать примерно за 30 тысяч рублей, за 5 месяцев придется заплатить 150 тысяч. Аренда на сутки обойдется в 5 тысяч рублей, то есть в 70 тысяч на две недели.
Ярослава Шестакова добавила, что спрос на аренду дач начинает расти в апреле, а пик приходится на май. Средний срок аренды — 3-4 месяца. Чаще всего тюменцы арендуют дачи на Московском, Салаирском и Велижанском трактах.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подорожало строительство загородных домов и дач. Услуги рабочих в этом году обойдутся на 10-15% дороже.