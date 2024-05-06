Аренда дач за год подорожала в Тюмени

По мнению экспертов, долгосрочная аренда выгоднее посуточной. При том, что на данный момент дачу в Тюменской области можно арендовать примерно за 30 тысяч рублей, за 5 месяцев придется заплатить 150 тысяч. Аренда на сутки обойдется в 5 тысяч рублей, то есть в 70 тысяч на две недели.