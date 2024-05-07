В Тюмени девушка пришла в кофейню с конем

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Одна из посетительниц шокировала бариста неожиданным сопровождением. Она пришла за покупками с лошадью. Об этом сообщили в паблике «ЧС Тюмень».
«Сегодня утром девушка пришла попить кофе в кофейню в Айвазовском…с лошадью», — пишет анонимный автор.
На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как гостья входит в помещение со своим питомцем. В комментариях тюменцы посчитали такое решение забавным и удивились, как девушку пустили в заведение с таким крупным животным.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вскоре стартует сезон опрессовок.