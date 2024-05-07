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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

В Тюмени девушка пришла в кофейню с конем

В Тюмени девушка пришла в кофейню с конем

7 мая 2024, 09:17
Фото: «ЧС Тюмень»
В Тюмени одна из кофеен в районе ЖК «Айвазовский» объявила себя петс-френдли заведением. Это означает, что попить кофе можно прийти со своим питомцем.

Одна из посетительниц шокировала бариста неожиданным сопровождением. Она пришла за покупками с лошадью. Об этом сообщили в паблике «ЧС Тюмень».

«Сегодня утром девушка пришла попить кофе в кофейню в Айвазовском…с лошадью», — пишет анонимный автор.

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как гостья входит в помещение со своим питомцем. В комментариях тюменцы посчитали такое решение забавным и удивились, как девушку пустили в заведение с таким крупным животным.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вскоре стартует сезон опрессовок.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Животные#Редкие животные
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