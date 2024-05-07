Роспотребнадзор отчитался о вспышках инфекций в тюменских зонах паводка

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Специалисты ведомства начали мониторинг качества воды в реках Иртыш и Тобольск. Шарухо рассказала, что налицо прогресс улучшения качества воды. С 8 апреля было взято 4 тысячи проб воды. Жителям населенных пунктов привозят чистую питьевую воду.
Анализ показал, что уровень инфекционной заболеваемости в Тюменской области не превышает средних значений. Вспышек заболеваний нет.
Завершается вакцинация населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области откроют дорогу на Казахстан.