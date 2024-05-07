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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Роспотребнадзор отчитался о вспышках инфекций в тюменских зонах паводка

Роспотребнадзор отчитался о вспышках инфекций в тюменских зонах паводка

7 мая 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney
Во всех районах, которые затронул паводок, будет проводиться дезинфекция, дератизация и дезинсекция. Об этом сообщила глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Специалисты ведомства начали мониторинг качества воды в реках Иртыш и Тобольск. Шарухо рассказала, что налицо прогресс улучшения качества воды. С 8 апреля было взято 4 тысячи проб воды. Жителям населенных пунктов привозят чистую питьевую воду.

Анализ показал, что уровень инфекционной заболеваемости в Тюменской области не превышает средних значений. Вспышек заболеваний нет.

Завершается вакцинация населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области откроют дорогу на Казахстан.

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