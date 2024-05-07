Волонтеры помогают жителям Абатского района справиться с паводком

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Волонтеры из Опорного центра добровольчества в ЧС по Тюменской области помогают местным жителям. Об этом рассказал руководитель центра Максим Бойко.
«В Абатском районе сейчас работают 35 добровольцев, к нам присоединились неравнодушные жители Тюмени и Тобольска. Наши задачи: укрепление дамб, помощь с эвакуацией населения, а также спасение животных и доставка гуманитарных грузов», — рассказал Бойко «Нашему городу».
По словам руководителя центра, в Абатском вода будет стоять, пока полностью не уйдет из Ишима:
«Сейчас время такой паузы: вода вроде и не поступает, но и при этом не уходит. На то, чтобы вода отступила, потребуется много времени. Вовремя компания МТС предоставила нам моторные лодки и спасательные средства, которые помогают нам быть мобильными и полезными для жителей населенных пунктов, которые отрезаны водой от большой земли», — делится Максим Бойко.
В Абатском уровень воды в реке снизился на 1 сантиметр, но все еще держится на критической отметке.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области могут оказать благотворительную помощь пострадавшим от паводка. Абонент любого оператора связи может перевести свой накопленный кешбэк как целевое пожертвование для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями. Достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback, и в разделе «Потратить» выбрать направление «Благотворительность» — «Помощь пострадавшим от наводнения». Единовременно можно перевести до двух тысяч рублей кешбэка. Для контроля благотворитель сможет подключить СМС-оповещение о том, сколько средств всего было собрано и на что они были потрачены.