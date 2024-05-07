Волонтеры помогают жителям Абатского района справиться с паводком

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области могут оказать благотворительную помощь пострадавшим от паводка. Абонент любого оператора связи может перевести свой накопленный кешбэк как целевое пожертвование для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями. Достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback, и в разделе «Потратить» выбрать направление «Благотворительность» — «Помощь пострадавшим от наводнения». Единовременно можно перевести до двух тысяч рублей кешбэка. Для контроля благотворитель сможет подключить СМС-оповещение о том, сколько средств всего было собрано и на что они были потрачены.