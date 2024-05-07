В Тюменской области откроют закрытую из-за паводка дорогу на Казахстан

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Движение по трассе Ишим — Казанское — граница Казахстана на участке с 40-го по 41-й км было закрыто с 18 апреля. Были отменены автобусные рейсы, а также такси, которое курсировало из Казанского в Тюмень. Машинам приходилось объезжать участок, поэтому стоимость поездки почти удвоилась.
Сегодня были открыты дороги в д. Большие Ярки и между д. Песчаное и с. Огнево.
В селах после паводка уже ведется дезинфекция.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отремонтируют дорогу, ведущую к мемориалам ВОВ.