В Тюменской области откроют закрытую из-за паводка дорогу на Казахстан

Движение по трассе Ишим — Казанское — граница Казахстана на участке с 40-го по 41-й км было закрыто с 18 апреля. Были отменены автобусные рейсы, а также такси, которое курсировало из Казанского в Тюмень. Машинам приходилось объезжать участок, поэтому стоимость поездки почти удвоилась.