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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

В Тюменской области откроют закрытую из-за паводка дорогу на Казахстан

В Тюменской области откроют закрытую из-за паводка дорогу на Казахстан

7 мая 2024, 13:30
Фото: 1MI
В Казанском районе Тюменской области завтра планируют открыть закрытую ранее дорогу на Казахстан. Напомним, она была закрыта ранее из-за паводка.

Движение по трассе Ишим — Казанское — граница Казахстана на участке с 40-го по 41-й км было закрыто с 18 апреля. Были отменены автобусные рейсы, а также такси, которое курсировало из Казанского в Тюмень. Машинам приходилось объезжать участок, поэтому стоимость поездки почти удвоилась.

Сегодня были открыты дороги в д. Большие Ярки и между д. Песчаное и с. Огнево.

В селах после паводка уже ведется дезинфекция.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отремонтируют дорогу, ведущую к мемориалам ВОВ.

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#Нигина Азамова#Общество#Дорога#Казахстан#Паводок
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