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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

В Тюмени эвакуировали торговый центр «Центральный»

Крупный ТРЦ в центре Тюмени эвакуировали. Что случилось?

7 мая 2024, 07:55
Фото: Типичная Тюмень

В Тюмени эвакуировали торговый центр «Центральный»

В Тюмени эвакуировали всех сотрудников и посетителей торгового дома «Центральный». Очевидцы в сети опубликовали фото, на котором запечатлены около десятка пожарных машин.

По данным МЧС по Тюменской области, в здании произошло короткое замыкание проводки на третьем этаже. К счастью, обошлось без последующего возгорания.

Видео: Тюмень №1

Администратор ТД «Центральный» сообщила «Нашему Городу», что в настоящее время в торговом центре все в порядке.

«У нас все хорошо», — кратко пояснила администратор «Центрального».

Напомним, практически год назад, в апреле 2023 года, в ТЦ «Центральный» произошла аналогичная ситуация — тогда здание из-за сообщении о возгорании окружили 10 пожарных машин, бригада скорой помощи. Правда, источник огня так и не нашли.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале этого года эвакуировали ТЦ «Матрешка» — на фудкорте торгового центра случилось задымление. Причиной тому стало приготовление пищи.

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