Крупный ТРЦ в центре Тюмени эвакуировали. Что случилось?

Напомним, практически год назад, в апреле 2023 года, в ТЦ «Центральный» произошла аналогичная ситуация — тогда здание из-за сообщении о возгорании окружили 10 пожарных машин, бригада скорой помощи. Правда, источник огня так и не нашли.