Крупный ТРЦ в центре Тюмени эвакуировали. Что случилось?

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
По данным МЧС по Тюменской области, в здании произошло короткое замыкание проводки на третьем этаже. К счастью, обошлось без последующего возгорания.
Администратор ТД «Центральный» сообщила «Нашему Городу», что в настоящее время в торговом центре все в порядке.
«У нас все хорошо», — кратко пояснила администратор «Центрального».
Напомним, практически год назад, в апреле 2023 года, в ТЦ «Центральный» произошла аналогичная ситуация — тогда здание из-за сообщении о возгорании окружили 10 пожарных машин, бригада скорой помощи. Правда, источник огня так и не нашли.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале этого года эвакуировали ТЦ «Матрешка» — на фудкорте торгового центра случилось задымление. Причиной тому стало приготовление пищи.